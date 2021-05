Cristina Ferrer, incluida en la lista nacional para el Europeo

La karateca ibicenca Cristina Ferrer está de enhorabuena estos días. Y tiene motivos más que suficientes para sentirse feliz y contenta, ya que, después de superar la lesión en su mano izquierda, que la mantuvo apartada dos meses de la actividad y de los tatamis debido a la fractura en el metacarpo que sufrió a finales del mes de febrero, este fin de semana ha vuelto a recuperar las sensaciones de los combates en la alta competición y, además, ha recibido la buena noticia de su inclusión en la convocatoria de la Federación Española para acudir al próximo Campeonato de Europa.

La deportista del Club Samyd se reencontró consigo misma hace unos días gracias a su participación en la segunda cita de la Premier League de Kárate, celebrada en Lisboa (Portugal), cita en la que a pesar de perder en su primer combate, reconoció ayer a Diario de Ibiza que se sintió «muy bien» y que «no notó nada de su lesión».

«No tuve miedo, pero sí que salí a luchar contra la belga bastante tensa y con muchos nervios», señaló la karateca isleña, sobre su regreso a la alta competición, al tiempo que también indicó: «Tenía muchas ganas de volver y de salir a pelear, y me siento bien, que es lo importante después de todo este largo tiempo en el que he estado trabajando para poder recuperarme de la lesión».

Convocatoria para el Europeo

Cristina Ferrer se mostró ayer «feliz» por su inclusión en la lista de España para el Europeo, que se celebrará en Porec (Croacia) entre el 19 y 23 de mayo.

«Estoy incluida para luchar en la modalidad individual de kumite de -61 kilos, no en la de equipo, en la que está citada mi compañera María, y estoy con muchas ganas de que me salga un buen Europeo», apuntó la representante del Club Samyd, que también cuenta con opciones de poder acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

En este sentido, Cristina Ferrer declaró: «No quiero pensar en ello hasta que no me vea en esa lista para las Olimpiadas. Sería un verdadero premio para mí porque en mi caso, como se suele decir de los deportistas, superar la lesión me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ahora toca dejar atrás los nervios y la tensión y pensar en positivo de cara al Europeo».