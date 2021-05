Los dos equipos ibicencos que juegan en la fase por no descender de la Liga Nacional juvenil de fútbol disputan hoy sus partidos correspondientes a la quinta jornada de este segundo tramo de la categoría. Ambos se enfrentan a rivales menorquines. La Penya Blanc i Blava, que aún tiene opciones matemáticas de salvación, visita el campo de la Penya Ciutadella (11.30 horas). Mientras, la Peña Deportiva, que ya no corre peligro, se enfrenta a domicilio al Alaior (13 horas). El Portmany no juega este fin de semana.