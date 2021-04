Carlos Guasch Cardona: «Ante el Castelldefels lo importante será marcar nuestro ritmo de juego»

Jugador del Club Bàsquet Sant Antoni. El conjunto de Portmany debe ganar el partido de este domingo en Sa Pedrera para lograr el billete a la fase de ascenso a la LEB Plata, todo un sueño para la entidad. Esperan un adversario «complicado» y «muy físico», pero confían en poder salir vencedores del histórico cruce.

Carlos Guasch Cardona (Ibiza, 13 de enero de 1993) vive su particular sueño con el Club Bàsquet Sant Antoni, con el que este domingo jugará un partido clave que les puede dar el pase a la fase de ascenso a la LEB Plata. Todo o nada para el bloque de Portmany, debutante este curso en la EBA.

¿Cómo están viviendo los días previos al enfrentamiento contra el Castelldefels?

Lo más importante es que hay muchas ganas e ilusión. Hemos estado todo el año trabajando para llegar lo más arriba posible y lo hemos conseguido. Ahora vamos a luchar.

¿Cuando empezó la temporada se imaginaba que iban a disputar un cruce para estar en una fase a la LEB Plata?

Sinceramente, no piensas en algo así. Cuando empiezas la temporada miras partido a partido a ver dónde nos colocamos. En la primera vuelta perdimos el último partido y piensas que después de ir todo muy bien podía venir una mala racha. Pero no, sacamos conclusiones de ese partido, aprendimos y a partir de ahí fuimos escalando, siendo también ambiciosos en nuestro trabajo diario. Después de haber hecho un gran esfuerzo y sacrificio en los entrenamientos, es una recompensa merecida.

¿Qué significa esto para un jugador ibicenco?

Para las generaciones pequeñas es importante tener un equipo referente arriba. Yo soy maestro y tengo jugadores del club que son minis y preminis que son alumnos míos. A ellos les choca a veces que su maestro sea jugador de baloncesto. Es importante que vean que la gente de aquí puede llegar y que tienen un club como Sa Real en Primera o nosotros en EBA.

¿Qué rival les espera este domingo en Sa Pedrera?

Es un rival complicado, muy físico y con dos o tres jugadores bastante importantes en su juego. Tendremos que ayudarnos mucho en el campo.

¿Cuál cree que puede ser la clave para sacar adelante ese histórico partido?

Lo más importante será jugar a nuestro ritmo, marcar nuestro ritmo de juego. Para hacer nuestras cosas bien y siempre siendo fieles a nuestro estilo de juego. Si más o menos mantenemos nuestra línea de trabajo, creo que lo sacaremos.

¿Qué le diría a la afición para este domingo?

Que les esperamos, que les necesitamos allí, en los momentos complicados, porque en un partido de baloncesto hay idas y venidas. Tanto si la cosa va bien como si va mal, necesitamos de ese apoyo, de ese aliento para salir adelante. Les esperamos en la grada.

¿Tanto ayuda a un equipo o a un deportista tener ese aliento de la afición?

Este año, por desgracia, con la situación que hemos vivido por la pandemia, es complicado. Pero sí que es verdad que se echa de menos. Esos momentos que te meten un parcial en contra, porque tú no metes dos acciones, y sí que necesitas el aliento de la gente. O haces un gran esfuerzo y te valoran. Ese tirarte al suelo, ese rebote en un momento importante... Eso es básquet. En el básquet cada segundo es una emoción. Eso se tiene que transmitir tanto del campo a la grada y viceversa.

¿Si se llega a la fase de ascenso a la LEB Plata se puede soñar en grande?

Bueno, allí sí que es ir partido a partido y ver cómo se da todo. A ver qué cruces tocarían, porque aún no se sabe muy bien. Pero la idea es, de momento, centrarnos en este domingo, que vayan las cosas bien y luego, si pasamos, prepararemos como toca la siguiente fase. Está claro que soñar es gratis.

Le insisto un poco. ¿Ve al Sant Antoni en LEB Plata la próxima campaña?

Ufff... [risas]. Eso son ya palabras mayores. Pero no es imposible. En la plantilla tenemos jugadores de nivel superior a la Liga EBA. Todos y cada uno de ellos son increíbles. Si miras nombre por nombre, sí que te podría decir que se podría alcanzar la LEB Plata y sería un sueño cumplido. Además de un hecho histórico para el bloncesto ibicenco.

Pase lo que pase este domingo, ¿qué opina de la temporada que ha hecho ya su equipo?

La temporada ha sido excelente en todos los ámbitos, tanto en el deportivo como fuera del vestuario. El grupo está cohesionado, nos hemos llevado todos muy bien a pesar de ser el primer año que jugábamos juntos. También creo que ayuda aún más que los resultados hayan sido favorables.

Lleva 229 minutos jugados. ¿Espereba tener esa notable participación?

Al principio de temporada no espereba contar con tantos minutos. Pero bueno, se ha demostrado que con el esfuerzo, con el sacrificio diario, a pesar del plantillón que hay, los jugadores de aquí podemos aportar en otras facetas. Quizá no en la de meter veinte puntos, pero sí en la de salir, defender, no dar ningún balón por perdido... Son aspectos que también son muy importantes a la hora de estar en un equipo. No necesitamos cinco jugadores que metan treinta puntos cada fin de semana. Necesitamos gente que acepte su rol y que ayude al equipo. Está mal decirlo yo, pero creo que me ha adaptado bastante bien a mi rol.

¿Está contento con su aportación al equipo?

Sí, estoy muy contento con mi aportación. Mi forma de ser es ir paso a paso. Cuando consigo un objetivo, quiero un poco más. Tener ambición creo que es muy importante. Si le pones las cosas fáciles al entrenador es complicado conseguir minutos. La idea es trabajar y ponérselo difícil al técnico, porque eso también hace que el nivel suba.

¿Cuánto está aprendiendo como jugador esta temporada?

Muchísimo. Empezamos la temporada con un entrenador y ahora tenemos otro. Son dos estilos diferentes, pero para mí han sido muy importantes los dos. El primer entrenador [Pablo Sánchez] me dio la confianza para formar parte del equipo, junto a la dirección técnica, más el que tenemos ahora [Carlos Flores]. Son dos estilos diferentes, pero ambos necesarios en el básquet. Jugábamos con sistemas más cerrados con Pablo y ahora, con Carlos, tenemos un estilo más rápido, más de contraataque y de no parar tanto la bola.