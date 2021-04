Lúa Mar Alvado: «Hace solo unos años no me habría esperado para nada llegar tan lejos»

Lúa Mar Alvado (Ibiza, 15 de agosto de 2003), atleta sub-18 del Club Atletisme Pitiús, vive días felices en este 2021 a pesar de las dificultades a las que debe hacer frente en su día a día como deportista por la pandemia.

Vigente campeona absoluta de Balears en la modalidad de lanzamiento de martillo desde el pasado mes de marzo, cuando se alzó a sus 17 años en Mallorca con el triunfo en el campeonato autonómico de invierno, Lúa Mar Alvado sumó el pasado fin de semana en las pistas de Can Misses un nuevo y brillante logro a su palmarés deportivo, al establecer en su categoría un nuevo récord balear en su especialidad, con una marca de 39,25 metros de distancia.

«El momento de ese nuevo récord lo viví con mucha emoción y me sentí muy contenta porque hace solo unos años no me habría esperado para nada llegar tan lejos siendo tan joven, la verdad», comenta con entusiasmo la atleta del Pitiús, al tiempo que remarca: «Yo ya sabía que me faltaba poco, unos 20 centímetros, para conseguir el récord. Llevaba además varias semanas muy buenas de entrenamiento y tenía en la mente que, a lo mejor, sí que lo podía conseguir si el ambiente me ayudaba un poco».

En cuanto a su exitoso 2021, Lúa Mar Alvado destaca que sus sensaciones en esta temporada están siendo «bastante buenas» y que se siente por ahora «satisfecha» con sus resultados.

«Aún me quedan muchos objetivos por cumplir, pero por ahora estoy bastante contenta con lo que ya he llegado a conseguir este año. Mi reto ahora es continuar trabajando y mantenerme en la línea de campeona de Balears porque tengo una oponente en Mallorca que es bastante más mayor que yo, pero que este año no ha podido competir por lesión, y me gustaría seguir siendo campeona también cuando ella vuelva, aunque sé que no va a ser nada fácil», avanza la deportista ibicenca, que también apunta: «Otros de mis grandes objetivos son lograr el récord balear absoluto, que está a unos siete metros. Y, si las circunstancias me lo permiten, me gustaría también acudir en verano al Campeonato de España, así como en un futuro más lejano ir a las Olimpiadas, aunque eso lo veo más dentro de unos cuantos años y después de seguir trabajando muy duro».

Atleta de vocación tardía

Echando la vista atrás, Lúa Mar Alvado reconoce que su vocación por el atletismo se inició hace tan solo tres años y que comenzó casi «por casualidad».

«Fue bastante de repente. Un día iba paseando por Can Misses con mi padre y me dijo que si me quería apuntar a hacer atletismo. Y pensé que no era mala idea. Ni siquiera empecé con el martillo, sino corriendo y en lo más básico porque no tenía entre mis planes ser lanzadora ni tampoco me lo había ni tan siquiera planteado nunca», recuerda la flamante plusmarquista balear, que sigue narrando: «Al principio pensaba que el lanzamiento de martillo no me iba gustar o que no se me iba a dar bien, pero, al final, a las tres semanas de empezar a entrenar tuve ocasión de ir a mi primer Balear Escolar, y, desde ahí, fui ya, poco a poco, subiendo escalones. Y ahora es algo que me apasiona porque me di cuenta de que se me daba muy bien y que es lo que quería hacer para el resto de mi vida».

«El lanzamiento de martillo es una prueba que implica mucho sacrificio y para la que se necesita mucha fuerza, coordinación y una técnica muy depurada», subraya Lúa Mar Alvado, que asegura que dedica actualmente «entre dos y tres horas diarias» durante «seis días a la semana» para sus entrenamientos.