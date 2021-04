de una gesta que permitirá a Eivissa estar presente en la máxima competición nacional femenina de pádel por equipos el año próximo. Como

El título nacional de Segunda y el consiguiente ascenso a la Primera categoría del Campeonato de España de pádel por equipos ha supuesto este mes de abril el colofón a varios años de trabajo y dedicación por parte de las componentes del Ibiza Pádel Indoor femenino. La escuadra del Club de Campo no ha dejado de crecer desde su formación en categoría regional y las cinco extenistas que han protagonizado desde el principio los éxitos del equipo ibicenco han roto por primera vez un techo deportivo que sitúa a la isla en la élite del pádel estatal. Balears se le ha quedado pequeña a Pilar Escandell, Carla Tur, Sara Navarro, Beatriz Vall y Julia Beltrán, las artífices de una gesta que permitirá a Ibiza estar presente en la máxima competición nacional femenina de pádel el año próximo. Como si de piezas de ajedrez se tratara, las ibicencas han pasado de peonas a reinas del pádel nacional en apenas cinco años. Todo un récord.

Pilar es la capitana y alma mater del Ibiza Pádel Indoor femenino. La también responsable de la empresa de cátering s’Olivera, en la que trabaja con su compañera y amiga Carla Tur –junto a ella también participa en el World Padel Tour–, confiesa que armar un equipo de pádel hace más de cuatro años «fue el momento idóneo para volver a jugar las cinco a la vez». «Una vez formamos el equipo empezamos a ganar los campeonatos de Ibiza y de Balears; luego el Nacional de Tercera, subimos a Segunda y ahora lo hemos ganado y hemos ascendido a Primera», recuerda con orgullo Escandell, quien atribuye estos éxitos no solo al pasado tenístico de las cinco jugadoras, sino a «la ilusión, el buen rollo y la energía» que transmiten dentro y fuera de las pistas.

La deportista ibicenca admite que llegar a la Primera División «es estar por encima» de su objetivo inicial. Explica que el próximo año se verán las caras con las mejores jugadoras del país, la mayoría de las cuales se dedica al pádel de manera profesional, por lo que el reto será disfrutar de la experiencia y pelear por la permanencia en la máxima división.

«Nos preguntan si vamos a fichar a gente, pero nos negamos rotundamente. Somos las que somos, desde regional vamos con el mismo equipo. Intentaremos mantenernos en Primera y, si bajamos, intentaremos subir de nuevo. Ser cinco jugadoras con un nivel similar nos hace seguir creciendo, y este es el secreto. Cuando se crea una buena camada de tenistas es bonito aprovecharlo. El equipo es de ‘10’», argumenta la capitana del Ibiza Pádel Indoor.

Sobre la adaptación a esta disciplina, Escandell puntualiza que «el deporte madre de la raqueta es el tenis». «A nivel técnico es muy exigente, pero luego te das cuenta de que no tiene nada que ver con el pádel. El tenis te da ciertas manías o defectos que te van persiguiendo y que tienes que abandonar», advierte Escandell, quien por contra reconoce que «la soledad» del tenis «te ayuda a tirar adelante en la pista» y a tener «un buen nivel de competitividad».

Adaptación positiva

A su pareja de baile, Carla Tur, le cuesta más prescindir de los vicios heredados del tenis, pero admite que esas cualidades le hacen «no ser tan patosa en la pista» y jugar «con un plus más de confianza». «A mí me cuestan un poco las paredes –donde puede rebotar la pelota– y yo aún sigo diciendo que juego a tenis dentro de una pista de pádel. Me gusta mucho el dobles y la volea, así que a la mínima que puedo me gusta restar y subir a la red», relata Tur, que ve todavía un amplio margen de mejora en su juego. Y para ello, nada mejor que tener como compañera a una profesora de pádel como es el caso de Sara Navarro.

La buena relación que conservan las cinco «es un extra» a la hora de conseguir victorias, apunta Carla Tur, quien avanza que aunque les «costará mucho» lograr la permanencia en Primera, competirán «con el objetivo de pasarlo bien y de hacerlo lo mejor posible».

Un título «histórico»

La dentista Beatriz Vall y la farmacéutica Julia Beltrán, que reside en Madrid, completan la formación ibicenca campeona de España de Segunda división, un título «histórico» para el pádel pitiuso e «impensable» hace unos años, según reconoce Beltrán.

La deportista ibicenca de 26 años, la novel del grupo junto a Carla Tur, destaca la «amistad» que une a las componentes del equipo y reconoce que haber competido en tenis les otorga «una pequeña ventaja». «La técnica y los golpes son súper similares y la experiencia hace que aguantes mejor la presión en los campeonatos», añade Beltrán, quien recuerda que practican este deporte «por ocio» al margen de sus trabajos. «Para nosotras lo que hemos conseguido es un exitazo. Siempre buscamos competir y ganar, pero hay mucha gente que se dedica a esto a nivel profesional. El año que viene vamos a competir con las mejores del mundo de pádel. Nunca lo hubiéramos esperado», subraya.

Para Beltrán, las diferencias de cada jugadora enriquecen al grupo, que además ha logrado conjugar a la perfección la experiencia de unas con la juventud de otras. «Hemos creado un grupo muy bueno porque somos muy diferentes», puntualiza.

Mientras tanto, las integrantes del Ibiza Pádel Indoor femenino mantienen su estado de forma y perfeccionan su nivel con entrenamientos y partidos semanales, aunque por cuestiones laborales y de tiempo no pueden hacerlo de forma conjunta. «Como hemos convivido con el tenis en nuestras vidas, a todas nos gusta entrenar y fortalecernos. Yo hago un trabajo más individual al vivir en Madrid, pero me gusta competir por Ibiza, son mis raíces», resume Julia Beltrán. Las monarcas del pádel pitiuso no quieren bajar de la nube.

TÍTULO Y ASCENSO: Un Campeonato de España y un ascenso en Sevilla

El Ibiza Pádel Indoor logró la pasada semana el título en el Campeonato de España por equipos de Segunda, celebrado en el Club Infinity Indoor de Sevilla. El conjunto ibicenco, que ya se había asegurado el ascenso a Primera al superar las semifinales, se impuso al Club de Tenis y Pádel La Capellanía por 3-2 en la lucha por el oro.

AL MARGEN: Pilar Escandell y Carla Tur siguen en el World Tour

Dos de las componentes del Ibiza Pádel Indoor, Pilar Escandell y Carla Tur, tomarán parte a finales de mayo en Santander en una nueva cita del World Padel Tour, el circuito más prestigioso del mundo.