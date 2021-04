Mateo Sanz se queda fuera de la Medal Race en el Mundial de windsurf RS:X

El formenterense Mateo Sanz no se clasificó ayer para la Medal Race del Mundial de windsurf RSX, en la categoría absoluta, ya que terminó la jornada del lunes en la decimocuarta posición, fuera de las posiciones que le hubieran dado acceso a estar entre los elegidos en la campeonato que se está celebrando en Cádiz.

El pitiuso comenzó el día décimo y lo acabó cuatro puestos por debajo, por lo que al no entrar en el ‘top-ten’ este martes no peleará por los metales del Mundial, algo que no era su objetivo desde el principio. Sanz, que estará en los Juegos, ha ido de más a menos en esta competición, en la que ayer firmó un 30º puesto (su peor resultado y descarte), un 27º y 25º.

El líder del campeonato es el holandés Kiran Badloe. El segundo puesto en la clasificación general lo ocupa el griego Vyron Kokkalanis y tercero está el italiano Mattia Camboni.

La regata sénior femenina la comanda la también holandesa Lilian De Geus. Por detrás, en la segunda posición, está la francesa Charline Picón, mientras que el tercer escalón del podio lo ocupa ahora mismo Katy Spychakov, windsurfista de Israel.

En la general global, Zoe Fernández, windsurfista también de Formentera, está situada vigésimo primera.

La pitiusa domina, sin embargo, la clasificación sub-21 del denominado como Puerto Sherry RS:X U21 Windsurfing Championships.

La windsurfista, hija del olímpico Asier Fernández, está al frente de este grupo de edad tras un campeonato descafeinado, ya que sus rivales (todas españolas y ninguna extranjera) no han salido en la mayoría de mangas disputadas, celebradas en gran parte en complicadas circunstancias meteorológicas. Eso benefició a la isleña, que sí ha completado la mayoría, codeándose con las windsurfistas de categoría sénior.

Sólo este lunes, Zoe se retiró de las dos últimas mangas del día (en el que se llevaron a cabo tres). Pero en el resto lo dio todo para probar su nivel ante las competidoras absolutas que estarán en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, si es que finalmente se llevan a cabo.

Hoy será el último día de regatas del Mundial RS:X y del Campeonato Puerto Sherry sub-21 de RS:X que se está llevando a cabo en el Puerto de Santa María.