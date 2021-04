Olot, Espanyol B y Prat, tres partidos para la Peña Deportiva en ocho días

Raúl Casañ, entrenador de la Peña Deportiva, declaró ayer que afrontan una semana que puede ser clave para sus intereses, ya que entre este domingo y el que viene jugarán tres partidos que pueden terminar de aclarar la permanencia de su equipo en la Segunda RFEF. «Esta es una semana muy importante para nosotros. Si hacemos las cosas bien daríamos un pasito hacia la salvación», dijo.

El primero de los duelos será mañana ante el Olot (12 horas en Santa Eulària), un rival «a tener en cuenta», que tiene «buenos jugadores» y que «practica un juego combinativo desde atrás con un sistema muy claro». Entre los peligros de la plantilla destacó a Xumetra, Juan Delgado o Salinas, futbolistas «con gol» y «con calidad».

Tras el Olot, los peñistas visitarán el miércoles al Espanyol B, encuentro que fue aplazado el pasado fin de semana por un positivo de coronavirus en la plantilla de los peñistas; y el domingo 2 de mayo se enfrentarán en Santa Eulària al AE Prat.

El técnico valenciano manifestó que estos días han podido entrenar con normalidad, salvo el lesionado Torres y el jugador que está aislado por covid y del que se ha preferido no desvelar su identidad. El resto de el equipo dio «negativo» en las pruebas médicas y esto no les ha impedido ejercitarse de cara al duelo más inmediato de este domingo.

La ausencia del futbolista afectado por el covid no trastoca los planes del entrenador. «Que no esté un jugador, por lesión, por sanción o por lo que sea, no nos preocupa tanto», explicó Casañ, que probablemente rotará a sus jugadores para repartir esfuerzos en estos ocho días tan exigentes que afronta el bloque de la Villa del Río.