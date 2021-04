Carcedo: «Para nada nos creemos favoritos al ascenso»

Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, compareció ayer en rueda de prensa después de que su equipo lograra, el pasado fin de semana, la clasificación para el ‘play-off’ a Segunda. El técnico riojano frena cualquier atisbo de euforia. «Para nada nos creemos favoritos. Todo lo que estamos consiguiendo está siendo con muchísimo esfuerzo. No es sencillo. Cada punto cuesta mucho, cada partido ganado cuesta. Tenemos que ser humildes y seguir este camino en el que estamos, que nos puede llevar al sueño que tiene toda la isla de Ibiza. Ojalá seamos capaces de conseguirlo», declaró.

Este domingo el bloque celeste recibe en Can Misses al Andorra, que se lo tomarán «con mucha importancia» a pesar de que a efectos de clasificación no les vale para nada, como los otros dos duelos que les quedan de la segunda fase. «Es un partido muy bonito para nosotros, de nuevo en Can Misses. A ver si somos capaces de competirle al Andorra, que nos ganó en la ida. A ver si conseguimos tres puntos y darle una alegría a nuestros aficionados, que seguro que tendrán ganas de celebrar que hemos conseguido llegar a los ‘play-offs’», indicó el de La Rioja.

Carcedo indicó que en este próximo encuentro intentará «sacar el mejor equipo posible» y «posiblemente pueda haber algún cambio», quizás para reservar a piezas importantes de su conjunto. «Lo que está claro es que vamos a ser competitivos», añadió el preparador del bloque celeste, que insistió en «darle una alegría» a los aficionados.

Enzo Zidane

El técnico reconoció que en el club ya trabajan «para la siguiente temporada», tanto si acceden a Segunda División como si juegan en la nueva Primera RFEF. «Nos están dando posibilidades al cuerpo técnico para el año que viene», explicó Carcedo, que indicó que la UD Ibiza «ha creído conveniente» que Enzo Zidane «viniese unos días» a entrenar. Su posible incorporación, de darse, sería para la campaña que viene, añadió Carcedo.

El preparador del bloque ibicenco manifestó que Javi Pérez, que lleva varios partidos fuera, jugará ante el Andorra para recuperar el tono físico de cara al tramo final de la temporada en la fase de ascenso a Segunda.

Del Andorra dijo que «a nivel de puntuación es el que mejor ha empezado esta segunda fase» y esperan devolverle la moneda de la derrota que encajaron en el Principado.

Además, afirmó que el club está haciendo «gestiones» para ver si este mismo fin de semana ya puede contar con más aficionados en las gradas, dado que el Govern ha ampliado el aforo de los recintos abiertos al 50%, cuando se trate de competiciones estatales y en fases finales o ‘play-off’. Todo, sin embargo, supeditado a la aprobación de la Dirección de Salud Pública.