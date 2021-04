Test de exigencia para Mateo Sanz de cara a los Juegos

No competirán, sin embargo, otros habituales de estas citas, como son Sergi Escandell y Joan Carles Cardona. Los dos deportistas de Formentera se quedaron sin opciones de acudir a los Juegos y, por tanto, no acuden con el equipo nacional español al Mundial.

Sanz se mostró «con ganas» de empezar el campeonato, que se prolongará desde este viernes al martes, con «unos 40 participantes». «Más o menos seremos los 25 que habrá en los Juegos, y algunos países que han conseguido que una persona siga entrenando con el regatista olímpico», comentó el pitiuso, que explicó que «el ni vel va a estar muy alto».

Su objetivo en este Mundial es «probar el material que debería llevar en los Juegos Olímpicos». «En esta regata se deberían observar mis mejoras tras todo este invierno, porque es el pico de rendimiento, y debería haber pocos errores para pulir en estos últimos meses».

El del CN S’Arenal reconoció que las condiciones de viento que se esperan en Puerto Sherry no le serán favorables, porque viene «un temporal de Levante» entre este viernes y el domingo. «No habrá el viento que a mí me gustaría para ganar pero vamos a estar luchando ahí cada punto», añadió.

Sanz dijo encontrarse «bien» para competir, pero no cree que pueda llegar al podio del Mundial. «Voy a luchar por el top 10 o 15 en unas condiciones que no me favorecen nada. Cada punto que pueda conseguir, bienvenido será», explicó también el windsurfista formenterense.

Carlos Roselló, en el puesto 54 en Vilamoura

El regatista ibicenco Carlos Roselló (Club Náutico Ibiza) ocupa el puesto 54º de la clasificación general de la regata clasificatoria para los Juegos Olímpicos, que se disputa en aguas de Vilamoura (Portugal). El isleño compite para conseguir la plaza para España en la clase Ilca 7. Sin embargo, el mejor español colocado, inalcanzable para el pitiuso, es Joel Rodríguez, cuarto. p. m. eivissa