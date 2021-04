«La competitividad no la hemos perdido en ningún momento»

¿Cómo evalúa lo conseguido por su equipo hasta la fecha?

Todos los objetivos que nos hemos ido marcando los hemos ido cubriendo. En la primera fase era entrar entre los tres primeros, y se consiguió quedar primero y encima con un margen de puntos importante. Esto nos ha servido para en la segunda fase poder optar por el ‘play-off’ [de ascenso a Segunda] y que lo tengamos tres jornadas antes del final. Creo que hasta ahora ha sido un gran inicio. Pero lo malo es que todo lo de ahora hay que borrarlo. Para lo siguiente, para lo que nos viene ahora, no cuenta el pasado. Ese es el gran problema que tiene esta categoría este año.

¿Esperaba que la cosa fuese tan bien?

Siempre tienes ilusión en que todo el mundo dé lo mejor de sí. El equipo desde un primer momento ha respondido a las mil maravillas. Cogimos una dinámica buenísima ya desde pretemporada. Nos llevó a un inicio de Liga increíble, a ganar seis partidos seguidos, algo para lo que pocos equipos están capacitados. Eso ha hecho que esa dinámica nos lleve hasta donde estamos ahora. Con mejores o peores o partidos, pero siempre con una competitividad y una idea muy clara de juego. Esto ha permitido que podamos estar en esta pocisión privilegiada (como campeones de todo el grupo 3 de la Segunda División B).

Quedan tres partidos de la segunda fase. ¿Para qué le van a servir a la UD Ibiza, que ya está clasificada para el ‘play-off’ a Segunda?

Primero, para seguir ganando en confianza, y también para coger ese puntito de forma que, en un momento determinado necesitemos para llegar a ese ‘play-off’, a ese partido. Y para reforzar matices tácticos, técnicos... Al ser menos importante la puntuación debes marcar otros objetivos, pero está claro que la competitividad es un tema que este club, o este equipo, nunca la va a perder. No tengo ninguna duda de eso.

Decía el otro día Vicente Parras, entrenador del CD Alcoyano, que temía que tanto ustedes como el Villarreal B se dejaran llevar en lo que queda de segunda fase. ¿Qué le parece?

Yo dudo que suceda eso. Yo no sé el Villarreal, pero yo conozco a nuestro entrenador y sé que no. Que lo normal es que se prueben cosas diferentes, que pueda haber cambios con determinados jugadores que han tenido menos oportunidades, puede ser. El nivel competitivo de esta plantilla es tan grande que cuando ha habido cambios nunca se han notado. El dejarse llevar no entra dentro de nuestra filosofía. Este equipo ha demostrado que cada partido que juega, sea amistoso u oficial, sale a ganar y a competir.

Hay voces que creen que la UD Ibiza no anda tan fina como al principio. ¿Qué opina?

No sé a qué se refieren cuando dicen fina. No sé si se refieren a brillantez, a resultados, a estadística... De los últimos tres partidos hemos ganado dos, contra el segundo y el primero del otro grupo. A lo mejor a nivel brillantez, hay partidos que son mejores que otros. En ese sentido, es cierto que a lo mejor los últimos dos partidos no han sido brillantes. Pero a lo mejor el más brillante de los tres que hemos jugado en esta segunda fase fue el de Andorra y se perdió. Nuestro equipo tiene varias versiones y sabe responder ante todas ellas. Es una riqueza que tiene la plantilla y es con lo que hay que quedarse. A lo largo de una temporada tienes momentos de más y menos brillantez, y hay rivales que te pueden venir mejor o peor. Pero la competitividad y el concepto de equipo no lo hemos perdido en ningún momento.

¿Están estudiando ya rivales de los que les podrían tocar?

No, no estamos estudiando rivales. Eso es absurdo, nos centramos en los tres partidos que nos quedan. Hay muchos grupos que todavía no están definidos. Tal vez el más claro podría ser el vasco, en el que Amorebieta (que es tercero) tiene bastantes puntos de ventaja. Pero para nada vamos a ponernos a mirar al Amorebieta. El que nos toque va a ser un rival complicadísimo y cuando llegue el momento lo miraremos. La dirección deportiva ha visto mucho fútbol, y entre ellos seguro que están los que pueden quedar terceros. Pero ahora no nos fijamos en nadie especialmente.

Para la fase de ascenso habla usted de partido y no utiliza el plural, ya que son dos...

Hasta ahora sólo nos hemos ganado el privilegio de poder jugar un partido en la fase de ascenso. De momento nos quedan cuatro encuentros, los tres de la segunda fase y uno más [de ‘play-off’]. Hablar de más no viene a cuento. Si algo nos dice la experiencia es que en esta categoría puedes ganar y perder con cualquiera. Nosotros sólo pensamos ahora mismo en competir en los encuentros que nos quedan.

¿Se sabe algo más de dónde se puede disputar este ‘play-off’ a Segunda?

Es cosa de la Federación. No sé cuándo lo anunciarán. Está claro que cuanto antes mejor. Sobre todo por la preparación de los viajes, y más nosotros estando en una isla. Pero no tenemos noticias. Se rumorea algo de Extremadura, Madrid, pero ni extraoficialmente ni oficialmente sabemos nada.

Aclaremos, por favor, el formato de la fase, de eliminatorias a partido único, y la ventaja que tienen ustedes por haber sido campeones de grupo...

El primer partido que vamos a tener en un ‘play-off’ va a ser contra un tercero o el mejor cuarto de otro grupo. Es a partido único, en sede neutral. Seguramente, si la comunidad autónoma donde se dispute lo permite, podrá entrar público. Es un partido de noventa minutos y en caso de empate habrá prórroga. La ventaja de haber quedado primeros es que no hay penaltis y el empate nos sirve. Si pasamos al segundo, ahí es donde se juega el ascenso de categoría. Los mejores clasificados jugarían contra los peores, por lo que dependerá de cómo vaya la primera eliminatoria. Si ganan todos los campeones en la primera eliminatoria, habría un triple emparejamiento de primeros contra segundos y dos primeros se enfrentarían entre sí. El mejor clasificado siempre tiene la ventaja de que el empate, después de 120 minutos, le sirve y no hay penaltis, a no ser que se enfrenten dos que acabaron igual, como serían dos primeros.

Se está a dos partidos de subir. ¿Cree que puede ser el año de lograr ese sueño?

Hasta ahora sólo nos hemos ganado el derecho de jugar uno. Vamos a ver si somos capaces de ganarnos también disputar el segundo. Ahora mismo ese encuentro es el más importante en la historia de este club.

¿Si no se consiguiera subir a Segunda sería un duro revés para el club?

Todo depende de las formas. El fútbol es a veces muy cruel. Pueden pasar tantas cosas... Si no se lograra yo no lo consideraría un fracaso. Creo que el equipo ha hecho una temporada de un nivel muy alto. Sería una desilusión grande, porque todos soñamos con eso, pero no creo que debamos poner en la balanza todo o nada. Hay cosas que se han hecho bien y es para estar contentos y orgullosos con esta plantilla.

¿Juan Carlos Carcedo se ha ganado el derecho a continuar tanto si se sube como si no?

Por supuesto. Tiene contrato con nosotros y en ningún momento hemos valorado otra opción. Estamos encantados con su implicación, con su adaptación a la isla, al club y al equipo. Estamos encantados. No tenemos dudas.