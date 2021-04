Molina: «Aquí nadie piensa en relajarse, sino en seguir igual y no bajar la tensión»

Con la clasificación para disputar el próximo mes de mayo el ‘play-off’ de ascenso a Segunda División ya asegurada a falta de disputar aún los tres partidos de vuelta de la segunda fase de la Segunda B, la UD Ibiza no tienen intención de bajar el pistón de su engrasada maquinaria ni tampoco reducir su intensidad a la hora de encarar esos tres partidos, que si bien son ya intrascendentes para sus intereses, no lo son para seguir manteniendo su dinámica ganadora ni sus buenas sensaciones en el terreno de juego.

Así al menos lo piensa el onubense Manu Molina, mediocentro del conjunto celeste, que considera esencial para la buena marcha del equipo «no relajarse» y continuar jugando «hasta el final» de este tramo de la competición como si les fuera la vida en ello.

«Veo al equipo muy bien. Con el pase al ‘play-off’ ya conseguido a falta de tres jornadas y siendo primeros de grupo creo que hemos hecho algo que si nos lo dicen al principio de la temporada nadie lo habría pensado. El equipo ha respondido en todos los aspectos y ahora no nos podemos relajar. Tenemos que seguir en la misma línea y afrontar esos tres partidos para ganarlos y llegar al ‘play-off’ con buenas sensaciones. Aquí nadie piensa en relajarse ni en quedarse ya tranquilo, al contrario, pensamos en seguir igual y en no bajar la tensión. No creo que aquí nadie se vaya a relajar en ese sentido».

Consciente de lo que está por llegar, el centrocampista ‘choquero’ asegura que el reto que tiene por delante la UD Ibiza es «muy bonito» y que el equipo se va a dejar la piel para conseguir hacer realidad el sueño de conseguir el ascenso de categoría.

«Ya sabemos todos que el próximo 16 mayo vamos a pelear por ese ascenso a Segunda División. Tanto para el club, como para los jugadores, para los técnicos y para la propia isla en sí, es algo muy importante y bonito. Y que nadie se confunda porque lo que hemos hecho esta temporada no es nada fácil, al revés, es muy complicado y difícil. Nadie nos ha regalado nada. Este es el segundo año consecutivo que la UD Ibiza juega esos ‘play-off’ para ascender a Segunda, aunque este año es diferente y tenemos esa ventaja de que el empate nos vale para pasar a la final. Pero, aun así, tenemos que salir a ganar», declara el futbolista andaluz, al tiempo que remarca: «Estamos súper convencidos de poder lograrlo y muy orgullosos de lo que hemos hecho esta temporada. Estamos felices y con una ilusión tremenda. Yo, personalmente, voy a afrontar ese ‘play-off’ a muerte porque lo que quiero es estar en la Liga Profesional de Fútbol. Después de haber estado dos años lo que quiero es volver a jugar ahí y esta es una oportunidad que se me ha presentado este año y voy a ir, al igual que todos mis compañeros, a lograr este ascenso».

Mantener los pies en el suelo

No obstante, prudente y queriendo mantener los pies en el suelo, el del barrio de la Isla Chica de Huelva indica que aún queda tiempo para pensar en ese ‘play-off’ y que ahora lo que tiene que hacer la plantilla celeste es continuar centrada en trabajar y en disfrutar del día a día del equipo.

«Todavía no sabemos el rival con el que nos va a tocar enfrentarnos. Lo único que se sabe es que va a ser un tercero de grupo. No sabemos nada todavía, ni tan siquiera el lugar donde se va a jugar ese ‘play-off’. Cuando llegue el momento analizaremos al rival y estaremos allí para dar la cara y que lo que hemos hecho esta temporada no sea un espejismo. Al final todo depende de nosotros», subraya Manu Molina, para concluir diciendo: «Creo que en el equipo somos un grupo de la hostia porque se ha hecho un bloque muy competitivo y muy compensado en todas las líneas. Ahora tenemos que tener los pies en el suelo e ir pasito a pasito para afrontar lo que nos viene sin nerviosismo, con motivación y como tenemos que afrontarlo».