Cristina Ferrer: «No estoy aún al 100%, pero me siento bien y tengo ganas de competir»

Casi dos meses después de sufrir el duro varapalo y el contratiempo que le supuso verse apartada de la actividad tras lesionarse en su mano izquierda al golpear fortuitamente a una compañera en uno de los ejercicios de entrenamiento que realizaba durante una concentración con la selección española en el pasado mes de febrero, la karateca ibicenca Cristina Ferrer está de vuelta y con más ganas que nunca «de volver a competir».

Tras casi un año y medio apartada de la actividad a causa de la pandemia y de su lesión, la isleña asegura que va a ir «a por todas»

La luchadora isleña, ya recuperada casi completamente de la fractura en el metacarpo de su mano izquierda, se muestra tremendamente «ilusionada» y muy «motivada» de cara a su inminente y esperado regreso a la competición del más alto nivel, dado que la representante del Club Samyd tiene previsto volver a retomar las sensaciones de los combates a finales de este mismo mes de abril, en la cita de la Premier League de Kárate que tendrá lugar desde el 30 de abril al 2 de mayo en Lisboa (Portugal).

«No estoy aún al 100%, pero sí que estoy ya recuperada de la lesión. Estoy entrenando bien, aunque todavía hago rehabilitación para la mano con ejercicios de fuerza», asegura la karateca ibicenca, al tiempo que manifiesta: «Me encuentro bien y me siento con muchísimas ganas de volver a combatir. Ya puedo golpear bien y hacerlo todo sin notar ningún dolor ni ninguna molestia, aunque el único problema es cuando me dan un toque fuerte a mí».

Así las cosas, después de perderse la primera prueba de este año 2021 de la Premier League en Estambul (Turquía), y tras casi un año y medio seguido de inactividad a causa del parón provocado por la pandemia de covid-19 y de su inoportuna lesión a comienzos de esta temporada, Cristina Ferrer confiesa que su intención es acudir a Lisboa a reencontrase otra vez consigo misma y que su idea es salir «a por todas» en el torneo de la ciudad lisboeta.

«Voy a salir a por todas. No tengo miedo y no voy a reservarme por precaución en ninguno de los combates. Esté como esté la mano voy a utilizarla», explica la karateca internacional, antes de comentar: «Estoy con muchas ganas de salir a combatir de nuevo. Lo único que tengo es un poco de inquietud y algo de incertidumbre porque no pude ir a Turquía y no sé muy bien cómo estarán de nivel de forma las rivales contra las que me va a tocar enfrentarme dentro de una semana y media en esta competición».

En lo que respecta al proceso de recuperación y de rehabilitación de la lesión que ha seguido en estos dos últimos meses, Cristina Ferrer reconoce que ha sido para ella un periodo «duro» y «muy complicado».

«Ha sido complicado porque con la escayola que me pusieron primero y que me llegaba hasta el codo no podía entrenar. Después, al quitarme la escayola para colocarme una férula noté que la mano estaba muy floja y que también había perdido fuerza y movilidad en la muñeca», relata la deportista ibicenca de la selección española sobre la experiencia vivida a consecuencia de su fractura de metacarpo, la primera lesión de carácter óseo que ha padecido a lo largo de toda su carrera deportiva, para seguir además detallando al respecto: «Lo primero que hice de rehabilitación fue para volver a recuperar lo antes posible la movilidad. Me sometí a manuterapia, hice ejercicios con máquinas y me aplicaron ultrasonidos. Después, en la última concentración en la que he estado con la selección nacional hace un par de semanas, el ‘fisio’ de la Federación Española me dijo que debía empezar a realizar ejercicios de rehabilitación para ir recuperando ya la fuerza».

Sobre su reencuentro con los compañeros de la selección nacional y su readaptación a los entrenamientos con el equipo, la karateca ibicenca afirma que las sensaciones fueron bastante buenas porque comienza por fin a ver la luz después de su lesión.