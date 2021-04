El regatista ibicenco Carlos Roselló (perteneciente al Club Náutico Ibiza) tuvo un mal comienzo en la prueba clasificatoria para los Juegos de Tokio, de la clase Ilca 7, que comenzó ayer en Vilamoura (Portugal). Una cita en la que el isleño persigue conseguir el billete olímpico para España (no es la individual).

Sin embargo, el patrón balear ocupa el puesto 82 tras la primera jornada de la competición, en la que acabó el 35ª y el 45ª en las dos mangas que se llevaron a cabo en aguas lusas. El mejor español de la flota es el canario Joel Rodríguez, compañero de Roselló en el equipo nacional, y que está en la octava posición del campeonato.

«No me ha ido nada bien. Ha sido un día complicado, con viento bastante inestable. No he podido adaptarme bien. También llevo mucho tiempo sin competir con una flota grande de barcos y lo he notado mucho, pero no hay excusa. Quedan cinco días todavía y hay que levantar esto como sea», manifestó el deportista de Ibiza, que hoy vuelve a navegar.