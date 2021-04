Salvo: «Ahora hay que ir a por el premio gordo, que es subir»

Para Salvo su conjunto tiene ya una nota de «sobresaliente» con lo que ha conseguido hasta la fecha. «Cuando uno es campeón es que ha hecho un trabajo sobresaliente porque nadie nos regala nada. Ahora llega lo bueno y tenemos que seguir trabajando».

El presidente de la UD Ibiza añadió que el primer objetivo está «cumplido» y ahora toca rematar la faena, pero en el ‘play-off’ de ascenso a la Liga Smartbank deben ir «con humildad».

«Estamos a dos partidos, pero hay que ir paso a paso. Hay que acabar esta Liga regular bien. Es importante terminarla con buenas sensaciones, sin bajas y sin lesiones», declaró Salvo, que advirtió que deben afrontar la primera eliminatoria «como una final». «Si te eliminan en el primer partido te vas a tu casa», dijo.

El dirigente del club de Vila explicó que la promoción hacia la Liga Smartbank se jugará en dos fines de semana, pero comentó que no se conoce aún la sede en la que se hará. Sin embargo, el periodista Ángel García informaba hace unos días que cobra fuerza la posibilidad de que los ascensos a Segunda se repartan en Extremadura, aunque en su día también se habló de Andalucía o Galicia como opciones.

Javi Lara: «Podemos conseguir algo importante»

Javi Lara, uno de los líderes del vestuario celeste, se pronunció ayer a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que reivindicó los logros de su equipo y aventuró que puede llegar algo mejor, como es el ascenso a Segunda. «Hace unas semanas parecía que había dudas, y yo no las tenía porque no soy resultadista. Veo a mis compañeros trabajar y me hacen confiar en que podemos conseguir algo importante, es nuestra ilusión y vamos a por ello», comentó el cordobés.

El centrocampista andaluz fue ayer clave ya que de sus botas salió el centro que remató Sergio Castel a la red para el 0-1.

Molina: «Estamos preparados para todo lo que nos viene»

Manu Molina, centrocampista de la UD Ibiza y también pieza fundamental en el esquema de Juan Carlos Carcedo, utilizó igualmente las redes sociales para expresarse después de la victoria frente al Nàstic de Tarragona ayer por 0-1.

«Orgulloso de cada uno de este grupo. Lo que hemos hecho no es nada fácil y tenemos que seguir en la misma línea, no podemos relajarnos. Queda mucho todavía y estamos preparados para todo lo que nos viene», comentó el andaluz, que ayer volvía a jugar después de perderse el partido ante el Barcelona B, del anterior fin de semana, por sanción.

Carcedo, entrenador de la UD Ibiza: «Hemos sabido contrarrestar las virtudes del Nàstic, sobre todo a nivel defensivo»

Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, se mostró feliz por la victoria de su equipo. «Hemos sabido contrarrestar las virtudes del Nàstic, sobre todo a nivel defensivo», indicó el preparador en declaraciones recogidas en los canales oficiales del club. La entidad no facilitó ninguna otra impresión del técnico a pesar de la petición de este periódico por acceder a él.

Seligrat, entrenador del Nàstic: «No hemos defendido bien una jugada, una sola jugada»

Toni Seligrat, entrenador del Nàstic de Tarragona, lamentó la derrota de su equipo ayer ante la UD Ibiza. «No hemos defendido bien una jugada, una sola jugada», declaró el técnico. «Hemos sido superiores al rival. Ellos han tenido premio a su trabajo defensivo y nosotros hemos tenido un castigo desmesurado», declaró Seligrat. Javier Bonilla, jugador de los catalanes, comentó: «Hemos plantado cara al Ibiza y hemos sido mejores en la mayoría de las facetas del juego».