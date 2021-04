El HC Eivissa da por hecho que Tilves seguirá como técnico del primer equipo

La continuidad de Eugenio Tilves como entrenador de la UD Ibiza-HC Eivissa de la División de Honor Plata masculina de balonmano está prácticamente asegurada. En el club dan por hecho que así será. Mientras, el técnico gallego manifestó que no ha dado el sí definitivo pero se muestra predispuesto a liderar el proyecto de la temporada que viene, que será la segunda de los isleños en la segunda categoría del balonmano nacional, ya que el ascenso a la Asobal es un imposible aunque haya remotas posibilidades matemáticas todavía.

Jesús Prieto, presidente del HC Eivissa, manifestó que existe «un acuerdo tácito» para la que la relación entre ambas partes se mantenga. «Él quiere continuar y nosotros también queremos que continúe», declaró Prieto, que definió al preparador gallego como una persona «de plena confianza» y «un trabajador nato».

«En principio, no hay nada que nos haga cambiar de entrenador. Seguro que continuará», declaró también el máximo dirigente del Handbol Club Eivissa.

Por su parte, Tilves aseguró que no ha «firmado ni cerrado nada» todavía, pero se mostró predispuesto a seguir entrenando a los celestes. «Entiendo que ellos lo dan por hecho y que no habrá problemas, pero no hemos cerrado nada definitivamente. Si no pasa nada raro, la idea es que siga porque yo estoy muy a gusto aquí y ellos también conmigo. Pero lo dicho, creo que tenemos que sentarnos y hablar cosas que tienen que mejorar», explicó el preparador de los celestes.

El gallego pide que se lleven a cabo actuaciones para «crecer» tanto en «estructura de equipo» como «de club». Cuestiones como contar con «preparador físico, entrenador de porteros, fisios», tanto para el primer equipo como para la base. También que se disponga de personal para que haga «funciones de delegados, como gestión de billetes, hoteles...».

Perfilando presupuesto

Mientras, Prieto también añadió que ya están «perfilando el presupuesto para la temporada que viene» y, dependiendo del mismo, se actuará. «De hecho, Hugo Suárez, que es el director deportivo, ya está tanteando qué jugadores continuarán, los que no siguen y los que pueden venir», destacó el presidente.