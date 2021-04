Carcedo: «Tengo un año más de contrato y me gustaría crecer con el club»

Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, aseguró ayer en rueda de prensa, en la víspera del partido ante el Nàstic de Tarragona mañana (12 horas en el campo de los catalanes), que se encuentra muy «a gusto» en la entidad que preside Amadeo Salvo, en la que le «encantaría continuar». «Tengo un año más de contrato y me gustaría crecer con el club», manifestó el preparador de La Rioja, que puede pasar a la historia como el técnico en lograr el primer ascenso de un equipo de fútbol ibicenco a la Liga de Fútbol Profesional.

Carcedo, que manifestó que el de la UD Ibiza «es un proyecto muy interesante», manifestó que lo «más importante es acabar la temporada, ser capaces de cumplir los objetivos y luego cada uno dará su opinión y veremos en qué punto estamos [sobre su futuro]». «Pero lo importante es que el club crezca y que demos los pasos para intentar conseguir los objetivos», insistió el preparador de los celestes este viernes.

Carcedo dejó claro que, si finalmente se clasifican para el ‘play-off’ de ascenso, para lo que necesitan sólo un punto más, llegarán «con toda la mente puesta en seguir apretando» y poder «darle una alegría a toda la gente de Ibiza» subiendo a Segunda.

Para el encuentro de este domingo el entrenador de la UD Ibiza recuperará a Manu Molina y Javi Pérez, ausentes ante el Barça B, duelo en el que se vio obligado a cambiar cosas. «Esto enriquece al grupo. Somos capaces de jugar a diversas cosas. No somos tan fáciles de descifrar. Los equipos contrarios tienen que tener cuidado porque saben que no solamente tenemos un plan, sino varias formas de jugar», indicó Carcedo, dando valor a todos los jugadores de su plantilla.

El entrenador del conjunto de Vila subrayó que no piensa en si pueden sellar su clasificación para las eliminatorias y se centra sólo en el duelo frente al Nàstic, al que definió como un adversario «compacto, difícil de ganar» y « al que no le han metido muchos goles», por lo que no se lo pondrá fácil a su conjunto.

Carcedo insistió en que «ahora se está viendo que conseguir un triunfo cuesta» porque los equipos de esta segunda fase son «de mucho nivel».