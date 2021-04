«Que los menores de 12 años no jueguen es un grave problema»

El máximo responsable del fútbol pitiuso analiza el año más complicado de su mandato y lamenta la ausencia de competición para los menores de 12 años, al tiempo que aplaude los éxitos de los clubes de Segunda B y Tercera .

Vicente Bufí Tur (Ibiza, 10 de noviembre de 1955), delegado insular de fútbol en Ibiza y Formentera de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) desde el año 2012, vive con inquietud en estos tiempos de pandemia la etapa más complicada de su mandato al frente del fútbol pitiuso, dadas las limitaciones y restricciones con las que han de convivir actualmente los clubes, a lo que se añade además la dolorosa ausencia de competiciones que han tenido que sufrir los menores de 12 años, cuya temporada han visto pasar completamente de largo. No obstante, Vicente Bufí quiere mandar un mensaje de optimismo y de esperanza a toda la familia del fútbol pitiuso de cara al futuro más inmediato, en el que espera y desea de todo corazón que las cosas vuelvan a una relativa normalidad en todos los campos de juego.

Después de todos estos meses de pandemia tan complicados, ¿cómo ve la actual situación del fútbol pitiuso?

Bueno, después de todo lo que hemos pasado ahora parece que estamos viendo un poco de luz. Lo que pasa es que solamente pueden jugar de infantiles hasta Preferente y tendrán que hacerlo los miércoles y los fines de semana para poder recuperar todo el calendario. Lo malo es que de alevines para abajo seguramente no va a haber de momento competición.

La cosa parece que está difícil a día de hoy, dada la complejidad del asunto, ¿verdad?

Sí. Vamos a mantener una reunión con todos los clubes y con la FFIB para tratar este asunto de los más pequeños, ya que para dos meses que quedan de temporada creo que el tema de tramitar y pagar todas las fichas, así como la mutualidad de seguros, está muy complicado para los clubes, que no están ahora mismo en situación de hacerlo ya que apenas tienen ingresos. El problema está ahí, aunque están en tratos con la Federación Española para hacer una posible rebaja de los seguros, pero la semana pasada contactamos con los clubes para conocer su opinión y parece que no están muy interesados, ya que casi todos los niños han dejado de ir ya a entrenar a los campos de fútbol.

O sea, que se puede decir ya que la temporada para los menores de 12 años se va a quedar completamente en blanco este año, ¿no?

Sí, la temporada para ellos se ha acabado. La Federación va a intentar hacer una especie de torneo en cada isla entre los clubes que quieran participar para que los niños puedan hacer algo de deporte, pero, de momento, Sanidad no nos da permiso.

« Lo peor no es perder un año, sino que anímicamente a los niños les va a afectar mucho porque lo que los críos quieren es jugar».

¿Cómo cree que puede afectarle todo este parón al desarrollo de la cantera?

Si solo se mantiene este año, pues bueno, no es que se pierda un año de trabajo, que se pierde, sino que lo peor es que anímicamente a los niños les va a afectar mucho porque los críos lo que quieren es jugar. Lo que no se entiende es que vayan a clase al colegio y que luego por la tarde no puedan ellos mismos juntarse en un campo de fútbol para jugar una hora y media. Pero es lo que hay y tenemos que cumplir y hacerle caso a Sanidad. No hay más. Perderemos un año y solo esperamos que los críos no se vayan del fútbol por cansancio porque para muchos padres es una faena que al principio de la temporada pagaran las cuotas y ahora se encuentran con que sus hijos tienen que entrenar en solitario y no pueden ni tan siquiera jugar. Eso es un problema muy grave tanto para los clubes como para los padres.

Por otra parte, ¿cómo valora el regreso de los aficionados a los campos de fútbol de la isla?

Pienso que es una buena noticia porque creo que casi éramos la única Comunidad Autónoma en la que no dejaban ir al público a los estadios. Aunque sea un 25 o un 30% del aforo ya es positivo porque por algo se empieza. Bienvenido sea que algunos aficionados puedan volver a asistir a ver los partidos, aunque sea solo el final de la temporada.

« Quiero ser optimista y espero que todo vaya a mejor y que este sea el último año de pandemia para poder volver a empezar de nuevo con normalidad»

Resulta curioso que sea precisamente en estos tiempos tan complicados de pandemia cuando algunos de los equipos pitiusos estén cosechando los mejores resultados deportivos de la historia, ¿verdad?

Es cierto, efectivamente. El papel en Segunda B de la UD Ibiza y de la Peña Deportiva es digno de aplauso porque están haciendo las cosas muy bien. Y en Tercera ha sido todo éxito contar con cinco equipos en la categoría y meter a tres de ellos en la fase de ascenso. Lo del Sant Jordi ha sido un bombazo porque vaya temporada que se ha marcado, además de tener opciones de volver a ascender otra vez este año. A eso se añade que el CD Ibiza parte como favorito y tiene muchas papeletas para subir a Segunda B y que el Formentera se mantiene como siempre en su línea. Y luego el Sant Rafel y el Portmany han cumplido muy bien. O sea, que perfecto, no podemos quejarnos con lo que hemos tenido todos estos meses. La pena es que los ingresos que tenían los clubes se les han quedado prácticamente a cero.

Tal y como están las cosas, ¿qué se puede esperar de cara al próximo año?

Yo quiero ser optimista y espero que toda esta crisis vaya a mejor y que este año sea el último de la pandemia. Lo que deseo es que la próxima temporada se arregle lo del virus y que comience todo de nuevo con normalidad, aunque es difícil de saber porque no sabemos cómo se va a terminar este año ni cómo vamos a poder empezar la nueva temporada.