El CD Ibiza se juega ser primero y el Sant Jordi seguir soñando

La última jornada de la primera fase de la Tercera División balear de fútbol, que se disputará este fin de semana, deja frentes abiertos para varios equipos ibicencos. En concreto, el CD Ibiza aspira a acabar primero del grupo 11-A y cantar el alirón, el Sant Jordi a meterse en la fase en la que habrá dos puestos para subir a la nueva Segunda RFEF y el Sant Rafel a lograr ya la permanencia en Tercera. Mientras, el Portmany y el Formentera jugarán con los deberes hechos en esta primera parte de la competición liguera.

El CD Ibiza llega primero en la tabla con 41 puntos, los mismos que el Andratx, que es segundo clasificado. Los de Vila están por delante de los mallorquines por mejor diferencia de goles.

Con su clasificación para la fase de ascenso ya garantizada, el conjunto entrenado por Alberto Gallego quiere cerrar como campeón del grupo 11-A y, además, pasar a la siguiente ronda con 44 puntos, ya que se arrastran tanto estos como los goles marcados y recibidos.

El CD Ibiza se verá las caras con el Manacor (el domingo en Can Misses, a las 12 horas), mientras que el Andratx visitará el campo del Collerense a la misma hora. La dificultad para los de Vila radica en que los manacorenses (a los que entrena Jaume Mut, que estuvo en la terna para dirigir al CD Ibiza) aún tienen opciones de meterse entre los tres primeros.

En esta misma lucha por acabar en el trío de cabeza está también el Sant Jordi, que se encuentra encuadrado en el grupo 11-B de la categoría. El mérito de los verdinegros es tremendo ya que son recién ascendidos a Tercera. Ya tienen, como mínimo, garantizada la permanencia, pero el sueño verdinegro es dar el salto a la Segunda RFEF. Todo un éxito para el bloque que entrena David Escandell, que en el peor de los casos pueden cerrar esta fase inicial en la quinta posición.

El Formentera se mide al Santa Catalina a domicilio para retener la segunda posición en la tabla clasificatoria del grupo 11-A

Los ‘jordiers’ llegan a esta última jornada terceros de grupo con 38 puntos, los mismos que el Formentera, que es segundo. Se enfrentarán el domingo al Alcúdia, a partir de las 12 horas en el campo municipal Kiko Serra. Intentarán defender, al menos, ese tercer puesto en la tabla.

De acabar entre los tres primeros del grupo 11-B de la categoría, el Sant Jordi se vería las caras, en la segunda fase, contra los tres primeros del grupo 11-A, entre ellos ya seguro el CD Ibiza y el Andratx. Su otro rival será el Constància o el Manacor. Los verdinegros jugarán seis partidos y pelearán por estar entre los dos primeros de ese nuevo grupo, con el premio gordo, como el CD Ibiza, de dar el salto a la nueva Segunda RFEF.

Lo positivo para el bloque que dirige Escandell es que dependen de ellos mismos para acabar entre los tres primeros del grupo 11-B. Pero en el caso de no conseguirlo, también será «un exitazo» para la entidad. «Aunque una vez llegados a este punto hay que intentarlo. Sobre todo por el equipo, que se merece poder tener el premio de disputar un ‘play-off’ porque creo que se lo ha ganado durante toda la temporada», declaró Escandell, que indicó que «presión» no tienen «ninguna», pero sí «mucha ilusión».

«No tenemos nada que perder. El equipo está muy comprometido, como ya ha demostrado, pero este éxito ha sido gracias a su trabajo, a creer que se podía y a la implicación brutal que ha tenido este conjunto. Además, también es por mucha gente que hay detrás en el club trabajando. Espero que podamos estar ahí», declaró también Escandell.

En términos similares se pronunció Sergio Tortosa, director deportivo del CD Ibiza, equipo que ya tiene asegurada su presencia en esa fase de ascenso a la Segunda RFEF pero que quiere llegar a ella como campeón del grupo 11-A. «Queremos seguir haciendo historia en el club. Para nosotros es un éxito ya, pero estamos súper ilusionados con conseguir el campeonato y lograr el ascenso», indicó Tortosa, que recalcó que esto es «un premio a todo el trabajo» que vienen realizando desde hace ya varios años.

Para el director deportivo del CD Ibiza, conseguir estos dos objetivos sería «el mejor homenaje» para las personas que han apostado por la entidad que preside Antonio Palma, que en pocos años ha pasado de estar en Regional a optar a instalarse en la que desde la próxima temporada se convertirá en la cuarta categoría del fútbol español masculino.

El objetivo del Sant Rafel

Otro de los equipos pitiusos que aún tiene cosas interesantes en juego es el Sant Rafel, que mantiene opciones de acabar sexto y de lograr ya, como mínimo, la permanencia en Tercera. Sin embargo, los ‘rafelers’ no dependen de sí mismos para conseguirlo.

Las cuentas del conjunto entrenado por Raúl Barroso pasan por ganar al Esporles (domingo a las 12 horas) y que el Alcúdia no venza al Sant Jordi. De no conseguirlo, el Sant Rafel se verá obligado a seguir peleando por no descender a la Regional, lo que sería un auténtico descalabro para un equipo que es filial de la UD Ibiza.

Por su parte, el Formentera se enfrenta al Santa Catalina a domicilio (también el domingo a las 12 horas) con el objetivo de sumar tres nuevos puntos y retener la segunda posición.

Mientras, el Portmany visitará al Génova (domingo, 12 horas) para defender el quinto puesto.

público

Entrada gratuita para 400 aficionados para ver el CD Ibiza Ibiza-Manacor

El CD Ibiza informó ayer a través de un comunicado que un total de 400 aficionados podrán asistir al partido entre su equipo y el Manacor (domingo, a las 12 horas en Can Misses). Un duelo en el que los de Vila se juegan ser campeones del grupo 11-A de Tercera. La entidad que preside Antonio Palma ha decidido que la entrada sea completamente gratuita para intentar que el aforo permitido se complete y los jugadores entrenados por Alberto Gallego sientan el calor de la afición en un duelo que es tremendamente especial, ya que les puede dar el primer gran logro del curso.