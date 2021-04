Manuel Salinas: «Si juego y le marco un gol a la Peña no lo celebraré»

Para el ahora jugador de L’Hospitalet es una cuestión de «respeto» porque en la Peña empezó a «darle patadas a un balón». «Siempre es especial volver a la que yo considero mi casa, donde creo que he pasado prácticamente por todas las categorías. Desde alevín hasta Segunda B», manifestó el futbolista. «Es el club donde yo he nacido y he crecido. Menos en este partido, que quiero ganarlo yo, a la Peña siempre le deseo que gane», recalcó Salinas, que recordó también que esta sensación no será nueva para él porque ya la vivió cuando era jugador del Ebro, hace ya varias temporadas.

El atacante llega en un momento dulce al encuentro de esta semana, el segundo de la fase por la permanencia en la Segunda RFEF. El punta firmó un triplete el pasado domingo frente al Orihuela y se convierte en una seria amenaza para el bloque entrenado por Raúl Casañ. Dijo encontrarse «bien», pero subrayó que para los hombres de arriba el gol es una cuestión de rachas. «No sé si este es mi mejor momento deportivo pero sí uno de los mejores», declaró el futbolista, que tiene 32 años y lleva mucho tiempo sin perderse un partido. «Soy mejor futbolista que antes, creo que he aprendido mucho y la experiencia es un grado, como dicen», añadió.

A pesar de que llega con buen olfato de gol para ayudar a su escuadra, advirtió que ante la Peña espera «un partido muy, muy difícil». «Sabemos lo que es la Peña. Tiene un equipo muy fuerte, saben muy bien a lo que juegan, son un conjunto muy ordenado, muy difícil de hacerle gol. Y luego ya vimos la semana pasada, que ganaron en un campo como del Prat, que es complicado. Tienen un balón parado muy fuerte y lo vamos a pasar muy mal allí», dijo.

El delantero reconoció que estos días está recibiendo numerosos mensajes y llamadas de «amigos y compañeros» de Santa Eulària y de Ibiza, que le dicen «que vaya tranquilo» en el encuentro de este domingo. «Pero una vez que entre por la puerta del campo de la Peña mi mentalidad cambia y veo a la Peña como un rival cualquiera. En cuanto pite el árbitro no tengo amigos ni nada. Sólo miro por el Hospitalet y por el bien de mi equipo, para intentar conseguir los tres puntos que para nosotros son muy importantes».

Objetivo de L’Hospitalet

Salinas manifestó que, en principio, están luchando por el objetivo que se habían marcado a principio de temporada, que era no bajar a Tercera, ya que son un recién ascendido. Sin embargo, lamentó que tras una primera vuelta en la que iban arriba en la tabla, firmaron «una segunda no tan buena» y luchan por no bajar.

Eso sí, confía en que tanto L’Hospitalet como la Peña estén la temporada que viene en la Segunda RFEF, pero principalmente su conjunto. «Espero que L’Hospitalet se salve y que el equipo cumpla la permanencia. Luego, si me das a elegir, por su puesto, ya te he dicho antes que siempre deseo lo mejor para la Peña. Lo primero es que se salve el Hospitalet, pero mantenernos los dos me gustaría mucho», comentó Salinas.

Con respecto al formato de competición establecido esta temporada, el exjugador de la Peña dijo que no le gustaba demasiado y dio un dato. «Hay equipos que el año pasado estaban descendidos matemáticamente y ahora se han metido en la Pro [la nueva Primera RFEF», destacó.

El expeñista se siente «bien y valorado» en L’Hospitalet

Manuel Expósito Salinas aseguró que se siente «querido y valorado en L’Hospitalet. El futbolista cumple su cuarta temporada en el club, en el que ha estado en dos etapas diferentes, jugando tanto en Tercera como en Segunda División B. El atacante está «feliz» y «contento», pero sobre todo es una pieza importante en su actual equipo, en el que es «uno de los capitanes».

Está tan a gusto en L’Hospitalet que no duda en decir que es el club que más le ha marcado como jugador. «Llevo muchos años, tengo muy buena relación con todo lo que es el ambiente del club y con las personas que trabajan en él. No te voy a mentir. Siempre lo digo y lo diré donde lo tenga que decir, el Hospitalet es como si fuese mi segunda casa», manifestó el exfutbolista de la Peña y que en Ibiza también jugó en el Sant Rafel de la mano del técnico Mario Ormaechea, que fue su gran valedor en la isla, a la que no sabe si regresará a jugar algún día.