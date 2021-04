«No somos máquinas, pero le prometemos a nuestra afición darlo todo hasta el final»

La jugadora ibicenca Paulina Pérez Buforn no quiere dejar escapar la oportunidad de seguir haciendo historia con el conjunto gallego del Atlético Guardés en Europa.

La lateral isleña, a pesar de la decepción sufrida el pasado domingo ante el Rincón Fertilidad Málaga en el enfrentamiento de ida de las semifinales de la EHF European Cup, en el que la escuadra pontevedresa cayó derrotada ante sus seguidores en el pabellón de A Sangriña por 18-23, se muestra plenamente «convencida» de las opciones de su equipo para «remontar» los cinco goles de desventaja con los que afrontarán este sábado 3 de abril el encuentro de vuelta de esta eliminatoria (19 horas) en el polideportivo malagueño de Ciudad Jardín.

«La sensación que tenemos es que quizá en ese partido nos pesó mucho la responsabilidad. Creo que todo se había confabulado por parte del club y de la afición para intentar aproximarnos a lo importante y bonito que era ese momento. Nos hacía mucha ilusión ganar porque el recibimiento y la presentación que tuvimos al salir a la pista con ese pasillo que nos hicieron fue todo un espectáculo y un privilegio poder vivirlo junto a toda la gente de la base, que son el futuro del club. Y, por eso, salir derrotadas fue bastante duro porque tenemos que ser siempre un ejemplo y no ofrecimos nuestra mejor versión ni de lejos», detalla la primera línea ibicenca, que, por otra parte, indica: «En ese partido de ida pienso que pecamos de falta de fe y de falta de actitud porque es un rival al que conocemos bien y al que tenemos muy bien estudiado, ya que nos hemos enfrentado dos veces ya contra él en la Liga. Creo que también hicimos muchas cosas bien, pero nos faltó salir mordiendo y mentalizadas de que jugábamos en nuestra casa y de que ese partido tenía que ser para nosotras».

No obstante, Paulina Pérez Buforn asegura que su equipo «nunca se rinde» y que no van a tirar ahora la toalla antes de tiempo en una eliminatoria en la que aún tienen mucho que decir.

«Es una eliminatoria de 120 minutos y aún nos quedan por delante otros 60 minutos por disputar. No nos queda otra que salir a remontar la eliminatoria en Málaga por orgullo, por amor propio y porque lo tenemos en nuestro debe con nuestra afición», avanza la jugadora pitiusa, que, además, señala: «No somos máquinas y no podemos estar siempre al más alto nivel, pero sí que le prometemos a todos nuestros seguidores que vamos a pelear y a darlo todo hasta el final para hacer realidad ese sueño de jugar una final europea».

Encarar la vuelta como una final

Asimismo, la lateral pitiusa aclara que son conscientes de las muchas dificultades y de la gran tensión que deberán superar en tierras andaluzas para poder llegar a doblegar a un Rincón Fertilidad Málaga que ya demostró el domingo todo el potencial que atesora en su plantilla.

«El otro día no nos salieron las cosas como esperábamos o como estoy segura de que lo podíamos haber llegado a hacer, pero no tengo ninguna duda de que mi equipo va a luchar a muerte y que lo va a dar todo para ganar en ese encuentro de vuelta que tenemos este sábado en Málaga», especifica Paulina Pérez Buforn, a la vez que apostilla: «El partido de este sábado en Málaga tenemos que vivirlo como una gran final, que es lo que realmente es. Por ahora son nuestros últimos 60 minutos en Europa y tenemos que intentar por todos los medios posibles que no lo sean».

Al preguntarle qué tipo de partido espera en el pabellón Ciudad Jardín de la ciudad malacitana, la primera línea y máxima goleadora del Atlético Guardés sugiere que será un duelo bastante complicado sobre la cancha, aunque ve «opciones reales de poder hacer un partido completamente diferente y opuesto» al que realizaron hace unos días en tierras gallegas.

«No sé si será suficiente para poder superar la eliminatoria porque delante tendremos otra vez a un grandísimo rival que juega en su casa y que también pelea, al igual que nosotras, por una oportunidad histórica», reconoce Paulina Pérez Buforn, que también incide: «En A Sangriña ya mostraron sus galones con un buen juego y fueron las justas ganadoras del partido, pero sí que veo totalmente la posibilidad de jugarles un encuentro muy distinto y de poder darle la vuelta al resultado. La eliminatoria está abierta y cinco goles al final no es tanta diferencia. Matemáticamente y a nivel deportivo las opciones que tenemos son reales, pero serán muy importantes las sensaciones con las que salgamos a jugar»

Ante tan decisiva cita y con la Liga Guerreras aún con toda la segunda vuelta por disputarse, la lateral isleña tiene claro que quiere lograr «cosas importantes» con su actual equipo antes de dar el salto la próxima temporada al balonmano francés: «Somos un grupo humano muy bueno, de los mejores en los que yo he estado en todos estos años. Y con muchas jugadoras que llegan al final de su carrera deportiva o que la próxima temporada jugaremos en equipos distintos. Creo que nos merecemos por nuestro trabajo darle la vuelta a la eliminatoria».

Centrada solo en el presente

Por tal razón, la goleadora ibicenca concluye: «Aunque yo me vaya al final de esta temporada mi compromiso con este club es exactamente el mismo que si no me tuviera que despedir. He tomado una decisión que es muy difícil, pero que a la vez es muy bonita y que me ilusiona, pero creo que ahora mismo no es el momento de pensar en el futuro. Quiero mucho a este club y quiero jugar una final con ellas, meterlo en la Copa de la Reina y dejarlo en un puesto europeo porque es lo que este equipo se merece».