Mucho que ganar y nada que perder para la UD Ibiza-HC Ibiza

La escuadra ibicenca, debutante esta temporada 2020-21 en la División de Honor Plata masculina, ya ha cumplido con creces logrando la permanencia en la segunda categoría nacional. Sin embargo, a nadie le amarga un dulce y los celestes lucharán, hasta que las matemáticas les quiten las opciones, por desembarcar en la División de Honor. Es muy complicado, pero no imposible, por lo que soñar es gratis. Los isleños arrancan este tramo de la competición con la filosofía del mucho que ganar y nada que perder. Ese es su peligro.

Después de que la UD Ibiza-HC Ibiza no pudiera comenzar la fase el pasado fin de semana, al aplazarse el partido frente al Antequera, el estreno será frente a un Torrelavega que es el coco y el gran favorito al ascenso (suben los dos primeros).

Los cántabros son los líderes indiscutibles del denominado grupo por el título. Empezaron con 13 puntos (los arrastrados de la anterior fase) y ya tienen 15, después de ganar en la primera jornada al Horneo Sporting Alicante a domicilio (por 24-30).

Por debajo del Torrelavega está el Barça B, con 13 puntos, pero los catalanes no pueden subir al ser filial del primer equipo azulgrana, que ya está en la Asobal.

Tercero en la tabla es ahora mismo el Acanor Novás, con 11 puntos. Es decir, que los ibicencos están seis puntos por debajo del ascenso, ya que parten con cinco (aunque cuentan con un partido menos disputado). La misión es dura, pero si algo ha demostrado el HC Ibiza es ser amante de los grandes retos. Se tendrán que medir a los cinco primeros clasificados del grupo B de Plata. Es decir, diez encuentros para definir el futuro del equipo que entrena el gallego Eugenio Tilves.

El primer escollo será un hueso duro de roer, ya que el Torrelavega fue un auténtico rodillo en la primera fase en el grupo B, en el que acumuló quince victorias, dos empates y una derrota. Marcó 534 goles (a una media espectacular de 29,67 por partido) y encajó 436 (24,22 por encuentro disputado).

El único adversario que ha sido capaz de vencer a los de Cantabria fue el Antequera en el primer duelo liguero, el 26 de septiembre del año pasado (27-26). Desde ese revés los cántabros llevan la friolera de seis meses sin caer.

Además, el Cajasur CBM le rascó un empate el 17 de octubre de 2020 (fue un 28-28) y otro el Amenabar Zarautz el 14 de noviembre de 2020 (un 19-19).

Desde entonces son doce victorias consecutivas para el conjunto torrelaveguense (contando también el primer encuentro de la segunda fase de la competición).

El Bathco Torrelavega es un conjunto formado por jugadores de gran calidad, con recambios de primerísimo nivel y que está confeccionado para dar el salto a la élite nacional. El equipo está entrenado por Alejandro Mozas y su máximo artillero en la primera fase fue Alonso Moreno (que marcó 80 goles en 18 partidos disputados). A ellos hay que sumarle los ocho que le hizo al Sporting Alicante el pasado fin de semana.

Por tanto, es un adversario muy peligroso ante el que la UD Ibiza deberá rendir a su máximo nivel si quiere conseguir algo positivo este sábado en tierras cántabras. El conjunto ibicenco realizó ayer su último entrenamiento preparatorio y viajará hoy mismo sin bajas y en una gran racha, ya que los de Tilves no ha sido derrotados aún en este 2021.

12 VICTORIAS. Consecutivas acumula el Bathco BM Torrelavega

Cifras: Los ibicencos arrancan esta liguilla con 5 puntos

La escuadra ibicenca sólo arrastra cinco puntos de la primera fase de la competición, lo que le sitúa con el segundo peor registro. Sólo tiene menos el Vestas Balonmano Alarcos Ciudad Real, que empezó con cuatro y sigue con el mismo registro tras disputar la primera de las jornadas.

Escenario. La UD Ibiza-HC Eivissa también tendrá el hándicap del público

El conjunto de Vila, además de medirse a un grandísimo rival, también tendrá en contra el hándicap del público, ya que el Torrelavega podrá contar con el apoyo de sus aficionados en el que será su debut como local en la fase de ascenso a la Liga Asobal de esta temporada. Según informó ayer el club cántabro en su página web, «cinco meses y 15 partidos después, el Bathco BM Torrelavega volverá a contar con su jugador número 8». Podrán acceder 300 personas.

Colegiados: Francisco Fernández y Adrián Rodríguez, los árbitros del choque

Francisco Fernández y Adrián Rodríguez, del Comité Asturiano, son los colegiados encargados de pitar el partido de esta tarde entre el Bathco Torrelavega y la UD Ibiza-HC Eivissa.

Siguiente rival: En casa frente al Alcobendas madrileño

El Alcobendas será el siguiente rival de los Vila, el próximo 1 de abril.

Tilves: «Tenemos que romper el hielo en el campo más difícil»

El técnico del bloque de Vila espera un partido duro pero dice que a su equipo le gustan los retos

Eugenio Tilves, entrenador de la UD Ibiza-HC Eivissa, manifestó que afrontan con «muchas ganas» el que va a ser su estreno en la liguilla de ascenso a la Asobal. «Tenemos ganas de ver nuestro nivel en esta nueva fase», comentó el preparador gallego, que reconoció que el de hoy será un rival complicadísimo.

«Tenemos que romper el hielo en el campo más difícil. Llevan un derrota y creo que ha sido fuera, en Antequera. Están en muy buena dinámica y va a ser complicado, pero bueno. Como dijimos que era disfrutar y a intentar pelear lo máximo, no nos vamos a quejar de los rivales ahora mismo», comentó Tilves.

El preparador gallego espera un partido con ritmo ante un adversario que «tiene la suerte de tener dos jugadores por puesto, casi del mismo nivel por no decir el mismo», y que mete miedo, pero que a ellos no les asusta. «A nosotros nos gustan estos partidos complicados. No tenemos nada que perder. Vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno, que no sea tan rápido el ritmo. Que se impongan las defensas y no los ataques» declaró Tilves.

El técnico del bloque celeste afirmó que hoy, en un momento histórico para el club, se va a acordar «de toda la gente que trabajó» por estar en esta fase de ascenso a la Liga Asobal. «También de la afición, que nos va a seguir, nos lo están diciendo. Incluso de gente que ya no está», sentenció Tilves.