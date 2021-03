Marc Torres Costa: «Somos un equipo que puede rascar puntos en cualquier lado»

Marc Torres Costa (Ibiza, 6 de enero de 1993) es uno de los ibicencos que forman parte de la plantilla de la UD Ibiza-HC Ibiza, equipo que este sábado vivirá un momento histórico con la disputa de su primera partido en una fase de ascenso a la Liga Asobal. El pitiuso, formado en la cantera del club de Vila, cuenta las horas para la disputa del encuentro, después de que el pasado fin de semana se tuviera que aplazar el choque ante el Antequera. Considera que subir a la máxima categoría del balonmano español es muy complicado para los isleños, pero avisa que serán un rival incómodo para todos los adversarios. La prueba de fuego será este sábado en la pista del Torrelavega.

¿Cuántas ganas tienen de comenzar esta segunda fase de la Liga, en la que hay en juego los billetes para la Asobal?

La verdad es que tenemos las mismas ganas que teníamos cuando empezamos la primera Liga. Todo es un poco novedad. Tenemos muchas ganas de competir contra los mejores del otro grupo de Plata.

¿Les ha cortado un poco el ritmo el hecho de no poder iniciar la nueva competición la semana pasada?

Pienso que sí. Todos los equipos tuvieron más o menos dos semanas de parón. Ahora ya casi todos llevan un partido en esta competición y nosotros no. Creo que nos va a perjudicar un poco.

¿Vistos los resultados de la primera jornada, en la que ustedes no jugaron, se cumplieron un poco los pronósticos?

La verdad es que los equipos de nuestro grupo, menos el Sporting de Alicante, ganaron. Unos lo hicieron más abultadamente [Barcelona B y el Acanor Novás] y el otro más justo [el San Pablo Burgos]. Creemos que el nivel va a estar bastante parejo.

Juegan mañana contra el Torrelavega, que ganó en el estreno al Sporting Alicante. ¿Cómo ve ese partido?

Está muy pareja la competición pero Torrelavega es el mejor equipo de la Liga. Es un adversario que ataca muy rápido, tiene mucho ritmo de juego y eso nos va a exigir estar concentrados todo el partido. Tendremos que estar todos muy bien físicamente para poder competir a ese ritmo.

¿Cómo se le puede hacer daño? ¿Se le puede ganar al Torrelavega?

Pienso que nosotros tenemos nuestras armas. Podemos ganar al Torrelavega y a cualquier equipo contra los que vamos a jugar. Es verdad que nuestras aspiraciones al principio de temporada eran evitar el descenso. Una vez que lo hemos conseguido, hemos demostrado que somos un equipo que puede rascar puntos en cualquier lado. Así lo demostramos ganando en casa del San Pablo Burgos y sacando puntos contra el Novás.

El Torrelavega no ganó por mucha diferencia al Alicante...

Viendo el partido, sí que es verdad que al Torrelavega se le veía con una marcha más. Con esa tranquilidad de que, aunque pareciese todo bastante ajustado, tenían equipo como para saber jugar ese partido. De hecho, lo hicieron, y muy bien. Alicante también tuvo alguna baja. Pero el partido de este sábado es bastante diferente. Porque jugamos allí, en su casa y con su público. Todo eso es un poco hándicap para nosotros. Pero la verdad es que tenemos confianza y muchas ganas de empezar.

¿Hay confianza por aquello de que pueden ser el tapado de esta fase de ascenso?

Es verdad que nos consideran así. Incluso nosotros, humildemente, sabemos que no somos el equipo más completo de la Liga, ni mucho menos, pero me parece que si hacemos nuestro juego vamos a competir de tú a tú contra todos los equipos, seguramente.

Arrancan ustedes con cinco puntos y ya están a seis de la zona de cabeza, aunque con un partido menos. ¿Es mucho, es poco, es remontable, es posible llegar ahí arriba?

Meterse en las dos plazas de ascenso lo veo demasiado complicado. Más que nada, porque tienes que saber ganar fuera de casa y en casa. Me parece que es un objetivo que ya que se nos iría un poco de las manos, aunque nunca se sabe. Nuestra intención, de momento, es ir a competir e intentar sacar el máximo de puntos posible. Tal vez sin mirar esos dos puestos de arriba.

¿Con qué le bastaría?

Me conformaría con poder estar luchando por las plazas de arriba. Al menos incomodar a los rivales estando ahí. Como te comenté antes, veo poco probable aspirar a una plaza de ascenso. Porque a este nivel son muchos puntos, aunque sean solo dos partidos. Con eso me conformaría. Pero hace tiempo que me conformé y no hemos parado de crecer.

¿Qué representa para un jugador de la isla y formando en el HC Ibiza verse en esta situación de jugar una fase de ascenso a Asobal?

Lo miro un poco desde fuera y es algo increíble e histórico. En el día a día, no he dejado de trabajar y de entrenar duro. Van llegando objetivos cada vez más altos pero tengo la misma actitud que cuando estaba jugando en Primera Nacional. Pero sí, es algo impresionante. Es algo histórico para el club y estoy muy contento de poder estar viviendo esto como jugador.

Viviendo y aportando, porque ha sido usted un jugador importante esta temporada...

Lo bueno del equipo que tenemos este año es que creo que todo el mundo hemos aportado lo que teníamos que aportar. Gracias a eso estamos donde estamos.

¿Cuánto de culpa tiene Eugenio Tilves, su entrenador, de todo esto que le está pasando ahora mismo al club?

Yo le tengo también mucho cariño a un entrenador que tuve en Primera Nacional, que fue Félix Mojón, y a Geno también le tengo mucho aprecio, ya que fue mi entrenador en base cuando yo era juvenil, época en la que logramos hacer una gran temporada. Desde que Geno lleva el equipo siempre hemos estado aspirando a cosas más altas cada vez. Todo eso se consigue a base de trabajo, que es lo que le representa a él.

46 goles marcó Marc Torres en la primera fase de la Liga en el grupo A de Plata

El ibicenco Marc Torres marcó un total de 46 goles en el grupo A de la División de Honor Plata masculina de balonmano, ocupando el puesto 40 en el ‘ranking’ de anotadores. Jugó 18 partidos oficiales y promedió 2,56 tantos por encuentro en esta primera parte liguera.