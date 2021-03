Charly: «No podemos fiarnos de nadie, pero tenemos que confiar en nosotros mismos»

La plantilla de la UD Ibiza-Gasifred Ciutat d’Ibiza ha iniciado ya la cuenta atrás en su preparación de cara al arranque de la nueva fase por la salvación en el Grupo 3-D, competición en la que se estrenará este fin de semana jugando en casa frente al Lleida, en el primer cruce a superar en su camino por asegurarse la permanencia en la Segunda División B.

Una cita en la que piensa con ilusión y con la máxima motivación Charly Vilaplana, máximo goleador del conjunto ibicenco, que ha regresado a los entrenamientos «con muchas ganas de ponerse a punto», tras la lesión muscular sufrida en el aductor de la pierna derecha que le apartó del último partido de la primera fase liguera.

«De la pierna estoy bien. El lunes fue el primer día que entrené después de la lesión. No era nada grave, pero tengo que entrenar poquito a poco porque el ‘fisio’ me ha dicho que no me venga tampoco muy arriba porque tengo que ir con algo de precaución y con calma para después poder ir metiéndole un poco más de caña», destaca el ala-pívot del equipo celeste, que también añade: «Las sensaciones en el equipo son buenas y nosotros estamos ya con ganas de empezar. Partimos de inicio no con ventaja, pero sí con 31 puntos, que son bastantes puntos que hemos hecho en la primera fase y que al arrastrarlos ahora a este tramo de la competición nos permiten ir más tranquilos».

En lo que respecta al inicio de la fase decisiva por lograr evitar el descenso y asegurarse la permanencia en la categoría de bronce, Charly señala que se trata de un ciclo nuevo y que desde ahora parten «con nuevos objetivos».

«Nos hemos puesto nuevos objetivos y vamos a intentar sacar el máximo número de puntos posibles para poder estar salvados cuanto antes. Esta semana comenzamos la competición contra el Lleida y vamos a salir a por todas para sacar los tres puntos», avanza el jugador alicantino, antes de apuntar sobre el estado de su equipo a estas alturas de la temporada: «Creo que podemos estar orgullosos de la primera fase que hemos hecho. Sí que es verdad que quizás empezamos la Liga un poco atascados por el tema que tuvimos en la pretemporada con el cambio de entrenador y tal, pero pienso que ahora estamos trabajando muy bien y haciendo las cosas también bastante bien porque nos hemos ido afianzando más como equipo, ya que al ser un grupo con tantos jugadores nuevos hemos ido, poco a poco, cogiéndonos la confianza. Todos nos entendemos mucho mejor entre nosotros y creo que ahora estamos en una buena dinámica y en una buena situación para conseguir el objetivo cuanto antes»

En cuanto a los cruces con sus nuevos rivales en el Grupo 3-D de la fase por la permanencia, Charly Vilaplana comenta que, a excepción del Segorbe, que también está «por ahí arriba con bastantes puntos», los demás equipos parecen algo más asequibles porque tienen muchos menos puntos, aunque la consigna en el vestuario celeste es que no se pueden «fiar» de ninguno de ellos.

«Comenzamos contra el Lleida, que, aunque es un rival que no ha sumado mucho y que no ha tenido muy buenos resultados en la primera fase, nuestro míster dice que es un equipo que juega muy bien y que no entiende por qué han sacado tan pocos puntos», matiza el de Ibi, a la vez que adelanta: «Nosotros no podemos fiarnos de nadie, pero tenemos que confiar en nosotros mismos. Al final dependemos de lo que hagamos nosotros juguemos contra el equipo con el que juguemos, y lo que tenemos que hacer es ir desde el principio a por todas».

Listo para seguir haciendo goles

En relación a su inestimable aportación goleadora al equipo, Charly, que lleva 22 tantos anotados en su primera temporada como jugador del club ibicenco, asevera que se siente «muy contento» y que los goles «los mete uno», pero que «si no es por el trabajo de todos los compañeros», sabe que él solo no podría hacerlos «en tal cantidad».

«Estoy súper contento de poder ayudar a la UD Ibiza-Gasifred con mis goles. En esta segunda fase espero poder seguir aumentando esos números. Mi intención es seguir sumando goles, pero, sobre todo, seguir sumando puntos con el equipo», subraya el máximo artillero de los celestes.