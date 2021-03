La mejor vacuna

Según el INE, alrededor del 40% de la población española es sedentaria. Desde marzo de 2020 estemos viviendo confinamientos y restricciones intermitentes y no hace más que empeorar la situación. Dicho esto, me surge la siguiente duda: ¿debería ser el ejercicio físico una necesidad primaria a tener en cuenta por nuestros políticos? El sedentarismo comporta un deterioro de nuestro sistema inmunológico, haciendo que tengamos más estrés y ansiedad. Empeora nuestra composición corporal, perdiendo masa muscular y acumulando grasa a la vez. Estos factores serán determinantes cuando tengamos que hacer frente a una amenaza vírica. Así lo avalan revistas científicas y plataformas de reconocimiento como ‘Metabolism: Clinical and Experimental’, ‘Frontiers in Endocrinology’ y el ‘US National Library of Medicine’, entre muchas otras.

Sabiendo esto, invito a hacernos responsables de nuestra propia salud, con la certeza de que podemos hacer mucho más que tan sólo vacunarnos para afrontar la situación actual. Démosle la importancia que se merece al ejercicio físico como entes y seres vivos que somos. Seamos claros, no estamos hechos para estar quietos.

El sector del deporte ha sido castigado duramente sin tener en cuenta el rol que juega en la preservación de la salud y la mejora de calidad de vida de las personas.

El ejercicio físico y el movimiento son los principales precursores de la dopamina; neurotransmisor encargado de darnos la sensación de felicidad. Esto permitirá que descansemos mejor, reduciendo la sensación de estrés llevándonos a un estilo de vida más activo, feliz y saludable.

Es, en definitiva, una herramienta de bajo coste y de gran ayuda para nuestro sistema inmunológico, ayudándonos asimismo a prevenir enfermedades neurodegenerativas.

Tengo claro que me pondré la vacuna el día que me toque. Mientras tanto seguiré haciendo ejercicio físico. Donde me dejen.