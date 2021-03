Raúl Casañ: «Creo que no hemos estado a la altura»

«Ha sido el peor partido de esta temporada y de las tres que estamos aquí», aseguró el técnico del cuadro santaeulaliense, antes de continuar: «Creo que no hemos estado a la altura. No he reconocido a mi equipo».

En cuanto al desarrollo del choque, Casañ indicó que el primer gol del Atzeneta les había hecho «mucho daño» y que luego les había «costado mucho» conectarse en el partido.

«Lo que venimos haciendo siempre no ha salido, pero no a uno, sino a todos los jugadores en general. La culpa es mía, es solo del entrenador, porque algo no habremos hecho bien o no lo habremos transmitido bien», matizó el técnico de los de la Villa del Río, al tiempo que detalló: «Entiendo que era un partido de mucha presión, la última final para salvarnos, pero, bueno, lo teníamos ahí. Y no solo hoy -por ayer-, sino también el día del Orihuela y el de la UD Ibiza, que estábamos ya prácticamente salvados. Y, al final, esto es el fútbol. Estamos mal, pero tenemos que levantarnos para lo que viene».

En este sentido, Raúl Casañ destacó: «No se acaba la vida ni el mundo. Continúa. Lo que pasa es que al tenerlo tan cerca te vas mal porque no merecemos caer así».

David Albelda: «El saque en largo de banda es algo que se entrena y que se trabaja»

David Albelda, técnico del Atzeneta, se mostró «satisfecho» por el trabajo de sus futbolistas y por la victoria conseguida frente a la Peña Deportiva, pero, también contrariado por no haberle servido para evitar la lucha por el descenso.

«Habíamos trabajado muy a conciencia este partido porque sabíamos el rival al que nos enfrentábamos y el campo al que veníamos. Hemos venido a hacer nuestro trabajo, a ganar. Lástima que no nos sirva para no caer en la promoción por el descenso», comentó, antes de apuntar sobre la acción del primer gol de su equipo: «El saque en largo de banda es algo que se entrena, aunque parezca una jugada absurda, pero se trabaja, igual que se trabaja cómo defenderla».

Asimismo, el entrenador del conjunto valenciano valoró que habían sabido «adaptarse» a las «condiciones del campo» y que su equipo había sido «superior», a pesar de la «dificultad» del rival.

Cruz: «Estamos jodidos porque sabíamos que lo teníamos para salvarnos»

Cristian Cruz, lateral zurdo de la Peña Deportiva, compareció ante los medios de comunicación disgustado y con cara de decepción tras la dolorosa derrota contra el Atzeneta.

«El vestuario está jodido porque sabíamos que lo teníamos para salvarnos en casa, que era un partido importante, que puntuando nos servía, pero al final pierdes 0-2 y te vas muy jodido y con cara de tonto», manifestó el jugador ibicenco, que también señaló: «Ahora toca levantarse en los próximos días y seguir entrenando fuerte. Tenemos que mirar hacia arriba y ya está, no hay más».

A la hora de intentar explicar lo ocurrido sobre el terreno de juego, Cruz afirmó que no les había salido «nada» de lo que habían «planteado» durante la semana, y que tras encajar el tanto en el minuto uno, al equipo le había costado mucho «tranquilizarse» y «generar ocasiones de gol».