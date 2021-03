Vicente Sancho Peña: «Vamos a pelear, pero subir a la Asobal es un premio que no tenemos en mente»

Vicente Sancho Peña (Ibiza, 20 de septiembre de 1992) está ansioso por el debut de su equipo, la UD Ibiza-HC Ibiza, en la fase de ascenso a la Liga Asobal de balonmano. Tenía que haber sido hoy frente al Antequera, pero el partido se aplazó y los isleños arrancarán contra el Torrelavega el próximo fin de semana.

¿Qué balance hace de lo conseguido por su equipo hasta la fecha? Porque, como mínimo, la temporada que viene seguirán jugando en la División de Honor Plata masculina...

Bueno, pues obviamente muy bueno. Ya al principio de temporada nos habíamos marcado la permanencia, estar entre los cinco primeros de la primera fase, que eso ya te daba matemáticamente estar un año más en Plata. El balance es muy positivo. Ahora ya todo lo que nos queda es disfrutar. Siendo realistas, no tenemos prácticamente ninguna opción de subir a Asobal, por lo que vamos a disfrutar y a competir lo que podamos.

Pero si cree que es prácticamente imposible subir, ¿con qué se conformarían?

Con dar la cara en todos los partidos. Hay equipos que tienen mucho mayor presupuesto que nosotros y que llevan años preparándose para este ascenso. Nosotros empezamos novenos por la carga de puntos que llevamos de la primera fase, por lo que vamos a intentar quedar entre los cinco primeros si podemos, ¿por qué no?

Este domingo tenían que jugar su primer partido frente al Antequera. ¿Ha supuesto un jarro de agua fría que se haya aplazado?

Pues la verdad es que sí. Llevábamos tiempo preparándonos para este partido. Creo que se suspendió por el temporal [al anularse el barco de los andaluces]. Nosotros viajamos con temporales, tenemos los vuelos más caros y las distancias más largas. Sólo nos toca seguir entrenando y a prepararse para cuando venga el Antequera.

Cuando regresó esta temporada al HC Ibiza, ¿se imaginaba que iba a jugar una fase a la Liga Asobal?

No teníamos pensado, el primer día de entreno, estar jugando una fase de ascenso a la Asobal, pero sí que teníamos en mente, desde el primer día, quedar entre los cinco primeros. Creo que hemos trabajado duro, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, para estar donde estamos. No se nos ha regalado nada.

¿Qué representa para un jugador ibicenco, formado en el club, optar a estar en la máxima categoría del balonmano español?

Significa todo. Es una pena que no lo podamos disfrutar en nuestro pabellón con nuestra gente, que es la mejor afición. Yo cuando empecé de pequeño era por diversión y ahora es una gozada jugar en casa, con mi gente.

Ibiza está de nuevo, ahora con ustedes como representantes, en la vanguardia del balonmano balear. ¿Qué le parece?

Seguimos creciendo. El balonmano es minoritario, pero el hecho de que estemos ahora nosotros permite que se le dé más repercusión. Ojalá que poco a poco quieran más niños jugar. Y quizá algún día, quién sabe, poder llegar a tener un equipo en la máxima categoría del balonmano nacional masculino.

Iban a arrancar la fase con el Antequera, pero al aplazarse el partido les tocará hacerlo la semana que viene con el Torrelavega, un rival más duro...

Sí, fue el primero del otro grupo (el B), pasa con muchísimos puntos y tiene un equipazo. Tenemos ahora tiempo para prepararlo, entrenar y ver vídeos. Vamos a competir, a hacer nuestro mejor papel y que pase lo que tenga que pasar.

Llegan ustedes sin presión a esta segunda fase. ¿Es quizá esa su mejor arma?

Puede ser. Hemos jugado muy buenos partidos contra los mejores equipos de la primera fase, como Novás y Burgos. Sacamos dos puntos en Burgos, que es un campo súper difícil. Probablemente el hecho de no ir de favoritos en ningún lado juega a nuestro favor. El salir a ganar siempre, pero sabiendo que no tenemos nada que perder, creo que nos ayuda.

Afrontarán la liguilla, además, en su mejor momento. Loa han ganado todo en este 2021...

Llevamos seis partidos seguidos ganados. Estamos en nuestro mejor momento. Queríamos aprovecharlo contra el Antequera, y más jugando en casa. Pero bueno, vamos a seguir.

Ha dicho antes que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de subir a Asobal pero, sabiendo que es complicado, están a cuatro puntos de los rivales que sí que ahora mismo ascenderían...

No lo tiramos. Imposible no es hasta que las matemáticas no digan lo contrario. Somos realistas, Torrelavega lo tiene muy bien hecho. Luego va a estar entre Burgos, Novás y a ver quién más. En la fase de ascenso vamos a pelear, pero subir es un premio que no lo tenemos en mente.

Si no se logra esta temporada, ¿se están sentando las bases para llegar a la élite del balonmano español algún día?

Esta clasificación a la fase de ascenso pienso que ha dado un plus a la gente para que pueda creer que el HC Ibiza podría estar en la Asobal. Sería una gozada para la isla y para el balonmano ibicenco.

Es usted especialista en lanzamientos de penalti, ¿por qué?

Lo entrenamos una vez a la semana con Juan [Gamallo, el portero], que me tiene tomada la medida. Siempre se me ha dado bien con todos los equipos en los que he jugado. Me han dado la confianza para seguir tirándolos.

Tiene ya experiencia en esto del balonmano, incluso jugando en el extranjero...

Empecé desde aquí, cuando tenía seis o siete años, en el HC Ibiza. Pasé por todas las categorías inferiores hasta que tenía 18 años, que me fui a estudiar a Barcelona. Allí jugué en varios equipos tanto de categoría nacional como otras menores. Luego decidí irme a Australia, para vivir la experiencia, y aprender inglés. Estuve allí dos años, jugando en la Universidad de Sidney. Dio la casualidad que nos clasificamos para el Mundial de clubes. Es inolvidable, ser profesional por una semana.