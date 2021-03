Juan Carlos Carcedo: «Hubiésemos firmado poder acabar la primera fase con 40 puntos»

Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, aseguró ayer en rueda de prensa que el partido ante el Villarreal B (domingo, 12 horas en el campo de los castellonenses) será ante «un gran rival» que lleva una buena racha de resultados. Los isleños que tratarán de sumar una nueva victoria, se encuentran en una situación envidiable, según el preparador riojano. «Todos hubiésemos firmado el tener la posibilidad de acabar la primera fase con 40 puntos».

Carcedo dejó claro que su equipo está «bien, dinámico, vivo y con ganas», zanjando así cualquier pensamiento que se pueda tener de que los celestes no están en su mejor momento. «La semana pasada no conseguimos la victoria pero creo que no hicimos mal partido tampoco. [El Villarreal B] es un buen rival, un buen estadio y un buen sitio para lograr los tres puntos y demostrar un poco cómo estamos», declaró el técnico de La Rioja.

Carcedo comentó, una vez más, que no piensan en la segunda fase hasta que no concluya esta primera parte de la competición liguera, en la que se proclamaron campeones del grupo 3-B de Segunda B. Para el entrenador de la UD Ibiza y sus jugadores, la «única preocupación» ahora mismo es «conseguir la victoria» frente al filial del Villarreal, que está segundo en la tabla, y «hacer un buen partido».

Con respecto al capítulo de bajas, con los de Vila no podrá estar Josh Pérez, que está con la selección sub-23 de El Salvador para jugar el preolímpico, el mismo en el que participa el futboista ibicenco Omar de la Cruz, que en este caso juega con el combinado de la República Dominicana. Fue la única ausencia confirmada por el propio Carcedo.