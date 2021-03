El ibicenco Omar de la Cruz debuta con la sub-23 de la República Dominicana

El de Ibiza declaró a Diario de Ibiza que la «experiencia fue muy bonita» porque jugó un partido internacional y en un gran estadio, algo que siempre había soñado. «Todo era súper profesional y es la primera vez que me he sentido así», explicó el ibicenco, que lamentó la derrota de su conjunto. «Me hubiese gustado haberla culminado con una victoria o con un resultado positivo. No ha podido ser así, por lo que hay que seguir trabajando y continuar mejorando. Ahora hay que pensar en el partido del domingo frente a Estados Unidos. Seguro que daremos la cara», subrayó el jugador hispanodominicano este viernes.

Omar, que lleva ya varios días con la selección sub-23 de la República Dominicana, saltó de titular al encuentro contra México. Lució el dorsal 15 y estuvo en el campo los 90 minutos, demostrando que cuenta con el respaldo del cuerpo técnico. «Confiábamos mucho en que podíamos hacele daño a México, a pesar de que es una selección sub-23 top mundial», añadió el jugador ibicenco, que declaró también que había que «ser realistas». «Nosotros somos el grupo más joven de todo el torneo. Casi todos los jugadores somos del 2001, 2002 o incluso algunos de 2003. Al final no se dio lo que nosostros esperábamos y fueron muy superiores», destacó el futbolista pitiuso, que después de que no pudiera participar en el ‘stage’ para el que fue convocado con la absoluta de la República Dominicana, ya que este fue suspendido por el covid, se quitó la espina y pudo jugar con la sub-23.

Este próximo domingo la República Dominicana se medirá a Estados Unidos, a partir de las 17.00 (horario local en México) en el Estadio Chivas, conocido popularmente como Estadio Akron. Un duelo ante otro «rival difícil», pero en el que los dominicanos intentarán mantener sus opciones de estar en las semifinales del clasificatorio y seguir con vida para acudir a los Juegos Olímpicos. «Mientras que haya opciones de entrar en las sefiminales, lo dejaremos todo para que así sea», sentenció el jugador ibicenco.

El tercer partido de la selección sub-23 de la República Dominicana será frente a Costa Rica, el miércoles 24 de marzo.

El duelo se disputará en el Estadio Jalisco, el mismo en el que se enfrentaron al combinado de México.

El próximo rival

Estados Unidos, próximo rival de Dominicana, vence a Costa Rica por 1-0Estados Unidos, el próximo rival de la selección sub-23 de la República Dominicana, ganó en su estreno a Costa Rica por 1-0. Por tanto, los estadounidenses suman tres puntos en el grupo A del clasificatorio preolímpico. Los mismos que Méxito tras su goleada frente a los dominicanos (4-1).