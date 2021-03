El futbolista de la Peña Deportiva, Fran Núñez, ha sido convocado por la selección nacional de su país de origen, República Dominicana, para participar en los partidos de la primera ronda de clasificación para la Copa del Mundo, que se celebrará en Qatar el próximo año.

El de Santa Eulària ha mostrado su satisfacción por esta convocatoria: “Estoy muy contento y orgulloso. Ya he sido titular varias veces con mi selección y espero hacer un buen papel en el campo si me dan minutos de juego”.

El lunes 22 viaja hacia República Dominicana para disputar el encuentro que tendrá lugar el 24 de marzo contra Dominica, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

Sin embargo, Núñez, a día de hoy, no está pensando en este partido. “Ahora mismo todos mis sentidos y mis esfuerzos están puestos en el partido que la Peña Deportiva tiene el domingo con contra Atzeneta. Eso es lo más importante ahora. Tenemos que ganar y saldremos a ganar”, explica.

El jugador, que estará de vuelta en Ibiza el viernes que viene, no se perderá ningún partido con la Peña al no disputarse encuentros el siguiente fin de semana. Y es que a pesar de que también estaba convocado con la selección nacional para jugar el segundo partido de la eliminatoria, contra el Anguila el 27 de marzo en el estadio Lockhart, en Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos), a esta convocatoria no asistirá ningún futbolista dominicano que resida en Europa por la cuarentena que exige EEUU al entrar al país como consecuencia de elevado número de casos de covid que registra.