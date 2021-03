Sergi Escandell: «Ahora lo que me toca es animar y desear lo mejor a los compañeros»

El regatista formenterense Sergi Escandell, que finalmente no acudirá a representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras decantarse este martes la Real Federación Española de Vela (RFEV) por el canario Ángel Granda como representante español en la clase RS:X, ha encajado con deportividad y con mucho compañerismo la decisión adoptada por el comité de clases olímpicas de la RFEV, aunque reconoce a Diario de Ibiza que se ha quedado «con la miel en los labios» y con la «espinita clavada» de no poder disfrutar de esa experiencia olímpica.

Aunque su descarte, según aseguró el martes Santiago López-Vázquez, director de preparación olímpica, fue «por criterios técnicos y la observación de las tres regatas de selección que se habían marcado», no quita que esa decisión, que aún debe ser corroborada por el Comité Olímpico Español, haya supuesto una pequeña decepción para el windsurfista pitiuso, que conservaba esperanzas de ser el elegido, tras su buena actuación en el reciente Campeonato de Europa de Vilamoura (Portugal).

«Podía haber sido yo o podía haber sido él, pero veo su elección justa, la verdad. Sí que es cierto que de las tres regatas selectivas él lo hizo mejor que yo en el Europeo del pasado año y creo que eso ha sido lo que ha decantado un poquito más la balanza al final hacia Ángel Granda», explica Sergi Escandell, que también indica: «Mis opciones estaban ahí. Pienso que mis resultados individuales en el Europeo de Vilamoura han sido los mejores de todos, aunque fallé en las dos anteriores, en el otro Europeo y en el Mundial de Australia porque tuve una pequeña lesión y no puede prepararme bien, pero, bueno, es lo que hay y ya está».

Así las cosas, el regatista formenterense se muestra contento y satisfecho en cierta medida porque, al menos, en este último Europeo, pudo «demostrar» quién es y todo lo que es «capaz de hacer».

«Me quedo con esa espinita clavada de no poder ir a los Juegos Olímpicos, pero sabía cuando llegué a este último Europeo que eso era algo que no solo dependía de mí. Yo lo he dado todo. Y estar hasta el último segundo sin saber si iba a ir o no es ya un halago para mí y algo que me hace sentirme bien», detalla el del Club s’Arenal, que asegura que quiere pasar ya página en relación a este asunto y que ahora lo que necesita es descansar.

Días de relax y de desconexión

En lo que respecta a sus nuevos retos de futuro, Sergi Escandell confiesa: «Aún no he decidido nada ni me planteo optar a los siguientes Juegos Olímpicos. Creo que no es momento de decidirlo. Lo que necesito es pasar unos días de descanso aquí en casa, de desconexión, y ya cuando llegue el momento decidiré qué hacer. A día de hoy no pienso ni a corto ni a medio ni a largo plazo», aclara el windsurfista pitiuso, al tiempo que afirma: «Ahora lo que me toca es animar a los compañeros de la selección y desearle a Ángel que dé la talla y que esté lo más alto posible. Con el equipo español se ha hecho un trabajo como toca porque para este ciclo se nos juntó a todo para entrenar y se ha demostrado que es algo que funciona y que todos hemos subido de nivel. Les deseo lo mejor y que vayan todos hacia adelante».