Fancisco Torres, portero del primer equipo de la Peña Deportiva, permanecerá unos 45 días de baja y apartado de la actividad, tras ser intervenido quirúrgicamente este lunes de una rotura de menisco, según informó ayer la entidad de la Villa del Río en un comunicado.

El cancerbero del conjunto santaeulaliense, fue operado por artroscopia en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario por el traumatólogo Joern Hartmann, un médico al que, según asegura el portero, tiene «mucho que agradecer».

«Es como mi hada madrina y ya me ha operado cinco o seis veces», aclara el guardamenta.

Torres espera estar recuperado «cuanto antes» para volver al terreno de juego, ya que esta temporada es la segunda intervención quirúrgica a la que se somete (la primera fue una operación de cadera) y su paso por el hospital le ha impedido cierta regularidad en el fútbol.

«Psicológicamente me afecta porque no poder hacer lo que más me gusta, que es defender la camiseta de la Peña, es duro. Pero confío que en 4 o 5 semanas ya pueda estar al servicio del míster y volver a dar lo mejor de mí e intentar repetir el buen trabajo que hice la pasada temporada, con el ‘play-off’ incluido», indica el meta peñista.

Apoyo del club y los compañeros

Según explica el club peñista en su nota de prensa, en esta última operación de Torres ha habido muchas personas implicadas, ya que desde que comenzó con las molestias en su rodilla, con pinzamientos y con bloqueos de la articulación, fue Raúl Gómez (entrenador del Juvenil Nacional) quien le animó a hacerse una resonancia cuanto antes. Para hacerse esta prueba no le daban cita hasta julio, por lo que perdería toda la temporada, así que sus compañeros de equipo hicieron «un fondo común y le pagaron la resonancia», gracias a la cual pudo tener un diagnóstico con más celeridad.

El portero afirma que «no tiene suficientes palabras de agradecimiento para su compañeros», las mismas que para el entrenador Raúl Casañ, quien le ha «apoyado en todo momento» y «sigue confiando» en él «al cien por cien».

Fundamental ha sido también el club, quien, por intermediación del entrenador, ha corrido con los gastos de su operación para que pueda recuperarse cuanto antes y vuelva en breve a defender la portería con la profesionalidad que lo caracteriza.