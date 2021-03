La UD Ibiza-Handbol Club Eivissa ha informado esta tarde que "el partido que se debía disputar el próximo domingo 21 de abril a las 12h en el polideportivo de Sa Blanca Dona queda aplazado por el Comité de Competición deportiva de la RFEBM", ya que el club visitante ha alegado que no puede viajar al haberse cancelado su viaje en barco desde Denia por las malas previsiones meteorológicas. Por tanto, el debut del equipo ibicenco en la fase de ascenso a la Liga Asobal se producirá la semana siguiente en la pista del Torrelavega. El aplazamiento del encuentro ante el Antequera ha molestado mucho al club pitiuso, ya que entienden que los andaluces podrían haber buscado alternativas para desplazarse a Ibiza. De hecho, la entidad que preside Jesús Prieto presentó un recurso que no ha sido aceptado.

"El Comité de Competición no ha tenido en cuenta el recurso que ha presentado la UD Ibiza-Handbol Club Eivissa en contra de este aplazamiento. Desde nuestro club se entienden las razones de no poder llegar debido a la suspensión del barco desde Denia, pero existiendo otros enlaces (avión) y que no se tengan en cuenta por motivos económicos no nos parecen causas justificables ya que como club que reside en una isla siempre hemos tenido que hacer frente a estos tipos de situaciones pero siempre cumpliendo con el calendario aprobado", ha explicado el HC Eivissa en la nota enviada a los medios.

"Es la segunda vez que el Comité de Competición no hace caso de los recurso que ha presentado el club esta temporada. Por ese motivo queremos dejar constancia que la UD Ibiza-Handbol Club Eivissa cumple con sus compromisos y que nos gustaría recibir el mismo compromiso hacia nosotros. Es mucho el trabajo que se realiza diariamente y son muchos los compromisos con patrocinadores, medios de comunicación... Para poder seguir siendo un club que siempre intenta cumplir y seguir demostrando los valores de responsabilidad que ha intentado transmitir durante sus 20 años de historia necesita recibir el trato que se le corresponde", se añade en el mismo comunicado.