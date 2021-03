Ibiza también quiere ser cuna de windsurfistas

El Campeonato de Balears sub-13, sub-15 y sub-17 para la clase Techno 293 celebrado este fin de semana en Santa Eulària escenificó el crecimiento del windsurf en la isla de Ibiza tras varios lustros con claro dominio formenterense en esta disciplina olímpica para divisiones inferiores. La victoria del cadete Mateo Jiménez (CS Formentera) en la competición autonómica organizada por el CN Santa Eulalia puso de relieve el excelente trabajo que viene haciendo la pitiusa del sur en este deporte, que ha consagrado a figuras internacionales como Sergi Escandell, Joan Carles Cardona, Mateo Sanz o las jóvenes hermanas Naiara y Zoe Fernández. Además, Helena Lafuente, compañera de club de Mateo Jiménez, se colgó la medalla de plata en categoría femenina y fue quinta en la clasificación general. Los también formenterenses Gisela Colomar y Hugo Colomar fueron segunda en sub-17 y primero en sub-13.

Sin embargo, en la cita provincial de Techno 293 también se puso de manifiesto el afán de los clubes de la mayor de las Pitiusas por recuperar la cantera que tuvieron décadas atrás y poner en cuestión la hegemonía formenterense y mallorquina en el archipiélago. Las secciones de windsurf del CN Santa Eulalia y del CN Sant Antoni están atrayendo a cada vez más jóvenes deportistas, a pesar de la pandemia, y en el Balear sub-15 y sub-17 los ibicencos plantaron batalla a escuadras con mucho más bagaje y formación en la especialidad.

De hecho, Héctor Pérez del Álamo atrapó una medalla de bronce para Es Náutic en la división masculina sub-15, donde tomaron parte una veintena de competidores, concluyendo solo por detrás de Hugo Pérez (Can Pastilla) y del formenterense Mateo Jiménez, campeón indiscutible con ocho victorias en las nueve mangas disputadas en aguas de Santa Eulària.

La cita, marcada por los protocolos sanitarios anticovid, contó con la presencia de 48 regatistas cadetes y juveniles del archipiélago, lo que ha supuesto un éxito para la organización.

El responsable de la sección de Techno 293 en el CN Santa Eulalia, Toni Colomar, admite que su intención y la de otros instructores es «reflotar» el windsurf en Ibiza después de muchos años de estancamiento. «Recuerdo un campeonato balear en Sant Antoni en el año 1992 donde éramos más de un centenar de participantes. En aquellos años había dos escuelas en Sant Antoni, otra en Platja d’en Bossa… Es una clase muy atractiva, pero se ha perdido un poco porque la gente se ha ido dedicando a otras cosas», argumenta Colomar, que actualmente cuenta únicamente con cinco pupilos en la Villa del Río tras un «duro invierno» que ha dejado a otros cinco chavales por el camino.

Faltan técnicos y promoción

«La pena es que no hay técnicos, los clubes querrían tener escuelas pero no tienen formadores para hacer la actividad. La clave será hacer más promoción y tener más formadores. Queremos que haya mucha gente navegando y que no ganen siempre los mallorquines y los de Formentera», sostiene Colomar, que tiene la intención de montar una escuela de Techno 293 en el municipio de Ibiza para aumentar la cantera y la cuota de competidores en la isla.

Orencia del Álamo Montero guarda muy buenos recuerdos de sus años de competición con el ahora responsable de la sección en Santa Eulària. La entrenadora de los alumnos de Sant Antoni coincide con su compañero en que en Ibiza «faltan técnicos y formación» en una disciplina «muy atractiva» para los chavales. «Muchos me están pidiendo unirse a la sección en verano. Están todos muy animados y se lo pasan muy bien. A ver si levantamos a los chavales porque es un deporte muy divertido, más fácil para practicar y a los chavales les gusta coger olas y surfearlas. Con un monitor, si le enseñan los cuatro pasitos que tiene que hacer, van muy rápido», confiesa la monitora de Es Náutic y madre orgullosa del único medallista ibicenco en la competición balear.

Sobre la cita celebrada en Santa Eulària, Toni Colomar y Oren del Álamo coinciden a la hora de destacar la excelente predisposición de los participantes y las diferentes condiciones de navegación, con vientos flojos, moderados y fuertes en una última jornada que registró rachas de hasta 27 nudos. «Ha sido un muy buen fin de semana. Todos se conocen y hay muy buen ambiente, están deseando juntarse. En el agua están en libertad, sin la mascarilla, y se divierten mucho», puntualiza la entrenadora de Es Nàutic, que destacó el gran nivel exhibido por el formenterense Mateo Jiménez, a quien ve «campeón de España».

WINDSURF El técnico Toni Colomar quiere abrir una escuela en el municipio de Vila El que fuera un destacado windsurfista ibicenco en los 90, Toni Colomar, quiere expandir esta disciplina en Eivissa y tiene la intención de abrir una escuela en Vila.

Por su parte, Toni Colomar también subrayó el excelente ambiente vivido durante el fin de semana en Santa Eulària y recordó por qué cada vez más jóvenes se animan a practicar esta disciplina antes que otros deportes náuticos. « Esta clase es mucho más rápida, están más en contacto con el agua, la tabla es mucho más agil y facil de transportar que una embarcación, y con cuatro nudos ya pueden navegar con las tablas de Techno».

El instructor del CN Santa Eulalia será el seleccionador del equipo balear, con Mateo Jiménez a la cabeza, que tomará parte en el Campeonato de España de la disciplina, a finales de marzo en Santa Pola (Alicante).