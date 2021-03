Esteban: «Este ha sido un año para olvidar. Nos ha pasado todo lo malo que podía pasar»

Una vez amarrada matemáticamente la permanencia en la Superliga Masculina y después de dejar atrás el sufrimiento y las muchas angustias padecidas durante toda esta temporada, la UD Ibiza-Ushuaïa Volley comienza a respirar con tranquilidad y empieza a mirar ahora hacia el futuro con algo más de optimismo.

«Ha sido un año para olvidar. Una temporada en la que todo lo malo que nos podía pasar nos ha pasado. Hemos padecido lesiones, problemas económicos y contratiempos no deportivos ni económicos que han hecho que algunos jugadores se marcharan, como es el caso de Brendan Schmidt y Carlos Mora. Y todo ello, además, en un año en el que se nos fue nuestro principal patrocinador de antaño, Ushuaïa, cuando ya teníamos en verano el equipo cerrado a un mes de empezar la competición», explica a Diario de Ibiza al respecto Mariano Esteban, presidente del club, al tiempo que detalla: «Ha sido un año en el que lo que hemos intentado ha sido sobrevivir. Y por lo menos eso lo hemos conseguido, a pesar de que hemos sufrido mucho y hemos tenido muchos percances en una Superliga que creo que ha sido la más competitiva de los últimos diez años».

Así pues, abandonados ya los sinsabores deportivos y los problemas arrastrados a lo largo de una campaña marcada por la agonía, la incertidumbre y un inacabable cúmulo de inconvenientes de todo tipo, llega el momento de la reflexión, de la crítica constructiva y de hacer balance con el objetivo de trazar las líneas maestras de lo que será la planificación del próximo año.

En este sentido, Mariano Esteban asegura que prefiere pasar página y centrarse en lo que sí que ha sido «positivo» en estos últimos meses.

«Sobre todo tengo ganas de que acabe ya este año, de cerrarlo y darle carpetazo para preparar el año que viene con otras perspectivas y otra dimensión. Me quedo con los gestos para bien que ha tenido mucha gente que ha apoyado al club, como por ejemplo la UD Ibiza, y otras personas que han estado siempre ahí. Hemos crecido en cantera, a pesar de la pandemia, y hemos pasado de 80 a 120 niños en total. Eso es algo positivo que me llevo de este año, así como la buena imagen y lo bien que lo está haciendo el equipo de la Liga balear, que tiene posibilidades de ir a la fase de ascenso a la Primera Nacional», subraya el dirigente de la entidad de es Viver.

En cuanto a los pagos que hay pendientes con la plantilla, Mariano Esteban indica que «los jugadores entienden perfectamente la situación» que han vivido este año. «Lo que es el tema económico está garantizado que vamos a poder pagar la deuda con los jugadores este mismo año. A partir de ahí, podremos empezar limpios de polvo y paja para planificar una temporada diferente y con más optimismo. Todavía no tenemos el presupuesto, pero lo que sí es seguro es que vamos a ser muy conservadores con cualquier cosa porque el futuro es muy incierto a todos los niveles. Nadie sabe aún nada con esto de la pandemia, pero lo que no vamos a hacer es remar a contracorriente», apostilla Esteban.

Temporada 2021-22

A la hora de hablar de la próxima campaña, el presidente de la UD Ibiza-Ushuaïa señala que el proyecto deportivo de la temporada 2021-22 «está aún por ver».

« No se ha hablado ni se ha concretado nada con nadie. Por ahora no hay ningún acuerdo ni nada cerrado para el año que viene. Lo que sí puedo decir y adelantar es que vamos a intentar darle un mayor protagonismo en la Superliga a nuestra cantera. Creemos que hay jugadores que pueden dar el nivel para estar en el equipo y para que no sea así solamente Víctor Sánchez el único ibicenco que nos represente. Queremos elaborar una plantilla más equilibrada y que en el equipo, al menos, haya dos o tres jugadores más de la isla», avanza Mariano Esteban.

Ante el UBE L’Illa Grau, el domingo 21 de marzo

A pesar de que la fase regular de la Superliga ya concluyó, la UD Ibiza-Ushuaïa tendrá que jugar finalmente un último duelo, el que tenía aplazado frente al UBE L’Illa Grau.

«Al final sí que vamos a tener que disputar el partido contra el UBE L’Illa Grau, aunque es un encuentro ya del todo intrascendente para nosotros y que sólo nos supone un gasto más en billetes para volver a hacer un desplazamiento que ya habíamos hecho, aunque nos puede permitir acabar novenos en vez de en el décimo puesto de la clasificación. El partido será el próximo domingo 21 de marzo, a partir de las 11.00 horas», informa Mariano Esteban.