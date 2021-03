Cristian Cruz, defensa de la Peña Deportiva y autor del tanto de penalti de los peñistas, aseguró que se iban «tristes» porque «el punto al final casi no sirve de nada». «Pero no podemos lamentarnos y hay que centrarse en el partido contra el Atzeneta», manifestó el futbolista ibicenco, el único nacido en la isla que jugó el derbi en Can Misses.

Su compañero Marc de Val subrayó que se iban con «mal sabor de boca» porque se pusieron por delante en el marcador y encajaron el empate en el tramo final de la segunda mitad. «Ellos han tenido ocasiones, sí que es verdad, pero igual que nosotros», declaró el futbolista catalán ante los medios de comunicación.