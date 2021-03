La UD Ibiza-Ushuaïa acaba con la pesadilla y logra la permanencia

Ha costado muchísimo, tras una temporada dura y convulsa, pero la UD Ibiza-Ushuaïa Volley consiguió este sábado la permanencia en la Superliga masculina de voleibol. Lo hizo tras ganar al Barça, por 3-1 en el partido disputado en el pabellón de Es Viver, y salir beneficiada de la derrota del Textil Santanderina por 3-0 en la pista del Unicaja.

Con estos resultados, en la última jornada de la fase regular, el bloque ibicenco salió de la zona de peligro. Sin embargo, se quedó sin opciones de jugar el ‘play-off’ por el título (que las había) tras la victoria del Arenal Emevé en la pista del Rotogal Boiro por 1-3. Ahora a los isleños les queda el duelo aplazado frente al UBE L’Illa Grau la próxima semana.

La UD Ibiza se midió a un bloque azulgrana que ya estaba descendido y que, además, venía de disputar dos encuentros en los días anteriores (frente al Río Duero el jueves y ante el Manacor el viernes). Este sábado jugaron el tercero. Todo un esfuerzo que les acabó pasando factura.

Los celestes comenzaron con buen pie el partido, en un primer set en el que no dieron apenas concesiones a su rival. Los ibicencos, tras unos primeros puntos de igualdad, pronto tomaron la delantera en el marcador con solvencia. Con un buen bloqueo, los locales establecían un 19-10 que ya dejaba entrever que la manga iba a ser para ellos. Lo certificó Iván Hurtado, autor de 18 puntos este sábado, con un saque directo que fijaba el 25-14 y el 1-0 en sets para los pitiusos.

La segunda manga fue prácticamente un paseo para la UD Ibiza, que fue avanzando con firmeza en el electrónico. Con dos buenos bloqueos los ibicencos sumaron el 13-4 y el 14-4. El Barça, tremendamente agotado, estaba a merced de la UD Ibiza, que acabó ganando el segundo set por 25-7 y estableciendo el 2-0.

Parecía que la victoria iba a llegar por la vía rápida, pero entonces los azulgranas sacaron fuerzas de flaqueza y aprovecharon los momentos de sombras de la escuadra entrenada por Aitor Barreros en el tercer capítulo.

En ese tercer parcial, el conjunto culé empezó dominando. Con 12-15, el técnico local pidió tiempo muerto para reconducir la situación. No funcionó y los azulgranas se escaparon 12-17. Barreros solicitó otro parón técnico y arengó a sus jugadores, que de nuevo en la pista lucharon para llegar con opciones de llevarse la manga al final. Aunque el Barça supo jugar mejor sus bazas hasta ganar por 21-25 con un remate fuera de Hurtado (el partido quedaba 1-2 en sets).

Pero la UD Ibiza sentenció el partido ganando el cuarto set. Tras la igualdad inicial, dos acciones certeras de los locales fijaron un 6-4 que significó el comienzo del despegue de los isleños, liderados por un gran Hurtado y con buenas aportaciones de Borges. El 25-15 establecía el definitivo 3-1 y la permanencia para los ibicencos, que necesitaban sumar un punto más que el Textil Santanderina para conseguirlo. Lograron tres y los cántabros ninguno. Se acabó el sufrimiento.

Barreros pide mejoras al club

Barreros compareció aliviado porque «lo más importante era salvar la categoría» después «de un año complicadísimo» que ha sido «casi una pesadilla para todos». Además, reconoció que la temporada no había sido buena y pidió mejoras estructurales en el club. «Hay jugadores que han venido por dinero y por otras razones y no se ha cumplido con ellos. No se ha cuidado a los jugadores», dijo el técnico, que recalcó que la directiva es «buena gente, salvo uno, Sebastián Franch», al que acusó de haber «estado torpedeando todo el año» a su equipo.