Javi Seral: « La UD Ibiza tiene pocos puntos débiles»

Javier Seral Gallego (Palma, 22 de enero de 1990) es esta temporada el portero titular indiscutible de la Peña Deportiva de la Segunda B de fútbol. El mallorquín esta firmando una buena campaña, en la que su equipo se juega mucho en los próximos dos partidos. El domingo visitarán a la UD Ibiza en Can Misses (12 horas).

¿Cómo ve el derbi frente a la UD Ibiza?

Va a ser un partido complicado, pero vamos con ilusión y con ganas de hacer las cosas bien, pero también con la necesidad de sumar. Espero un encuentro disputado y nosotros vamos a hacer todo lo posible por llevarnos los tres puntos.

Su equipo llega en el mejor momento, según indican los resultados que llevan.

Está siendo una temporada un poco complicada porque empezamos de aquella manera... Pero los últimos resultados sí que nos están acompañando. El grupo está haciendo las cosas bien y por fin los resultados van llegando. Ojalá el domingo consigamos sumar y ya tener un poco la tranquilidad de la clasificación. Quedan dos partidos de la primera fase y este va a ser fundamental.

Se enfrentan a un adversario muy complicado y compacto como es la UD Ibiza...

Está claro que ha sido el mejor equipo del grupo, incluso creo que de la categoría. Sabemos a quién nos enfrentamos pero confiamos en nuestras posibilidades. Si hacemos las cosas bien y tenenos un poquito de suerte, seguro que tendremos nuestras opciones de ganar.

¿Qué puntos débiles tiene esta UD Ibiza y cómo se le puede ganar?

Creo que la UD Ibiza tiene pocos puntos débiles. Es un equipo que encaja pocos goles y lleva marcados bastantes, pero bueno. Nosotros creemos en nuestras opciones y seguro que vamos a tenerlas para llevarnos el partido. Lo único es que vamos a tener que decidir bien, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y estar muy acertados.

De los últimos tres derbis que han jugado contra la UD Ibiza no han ganado ninguno. ¿Hay especiales ganas de acabar con esta racha por ser un partido de gran rivalidad?

Sinceramente, ahora mismo no podemos pensar en rachas, ni en partidos especiales ni nada. Nosotros estamos con la necesidad de sumar, de salvar la categoría, que es lo importante, y olvidarnos de si es el Ibiza o no. A mí, personalmente, me da igual. Sólo pienso en que nos podamos llevar los tres puntos, o un buen resultado y poder mantenernos en la categoría.

Las matemáticas dicen que incluso aún tienen opciones de acabar terceros esta fase. ¿Ve que esto sea posible?

Yo sinceramente ni lo miro. Estoy preocupado en mantener la categoría, y si en la última jornada tenemos opciones pues ya veremos. Lo importante es sumar los tres puntos el domingo, asegurar la categoría y después lo que venga pues bienvenido sea. Pero lo primero es lo primero.

¿Pero en su cabeza está dar el salto a la Primera RFEF?

Ahora mismo en nuestra cabeza está salvar la categoría. Lo hemos pasado muy mal, lo estamos pasando mal aún. Estábamos en una situación muy muy complicada y sería una locura pensar en más allá. Salvemos la categoría y si nos metemos en la segunda fase por arriba, también intentaremos lo de la Primera RFEF.

Lo digo porque no sé si parece suficiente con mantenerse en la que será la Segunda RFEF teniendo en cuenta la reestructuración que hay para la temporada que viene. Al final es casi como un descenso...

Lo entiendo, pero es que hace un mes estábamos pensando en no pelear por no bajar dos categorías. Tenemos que ser conscientes en la situación en la que estamos, intentar asegurar lo que tenemos y después ya veremos hasta dónde podemos llegar. Pero por lo menos el conseguir que el club no pelee por bajar dos categorías, porque descender sería un desastre, hay que asegurarlo como sea. Hay que hacerlo por lo civil o por lo criminal, pero hay que salvar esto.

Ha dicho que lo han pasado muy mal y que continúan haciéndolo. ¿Por qué?

Porque esto aún no ha acabado. Cualquier partido, cualquier detalle nos puede meter otra vez en descenso. Está todo muy igualado. Tanto el Atzeneta como La Nucía están ahí, al acecho. Si no sacamos un buen resultado y ellos lo consiguen nos veremos otra vez en descenso. El peligro está ahí. Somos conscientes de ello y de que el partido frente a la UD Ibiza va a ser vital.

¿Le gustaría que hubiera público en este encuentro?

Lo primero es lo primero. Si las autoridades opinan que no es el momento, no lo es, y punto pelota. Si no se puede, no se puede, y ya está.

¿Cómo ha visto el grupo 3-B?

Es complicadísimo, pero también lo han complicado por el formato. Nosotros llevamos 20 puntos en 16 jornadas, que en un año normal estaríamos en unos números aceptables. Es más complicado por el formato, por la inmediatez de resultados. Aparte, el grupo 3 de Segunda B siempre ha sido muy complicado.

¿Cómo están llevando todo esto del covid?

Está siendo una temporada atípica. Con la reestructuración, sin público, con todas las precauciones que tienes que tener, test semanales... Es un poco extraño pero por suerte estamos pudiendo llevar la competición de una forma regular poque no hemos tenido que suspender ningún partido.

En lo personal, está siendo usted titularísmo en la Liga. ¿Cómo se siente?

Me están saliendo las cosas bien y hay que intentar ayudar al equipo. Mientras que el míster siga contando conmigo yo siempre estoy disponible.

Aportó también en Copa del Rey pero por la lesión de Fran...

Ha sido por una desgracia. Ojalá no hubiera tenido que salir [ante el Valladolid] y que Fran estuviera con nosotros.

El internacional francés Robert Pirès está ayudando al cuerpo técnico de la Peña. ¿Cómo se vive eso?

Es extraño que aparezca por aquí una figura así. Nosotros lo disfrutamos. Aparte de haber sido un gran futbolista es buen tío. Es una persona muy cercana y normal. Disfruta de estar con nosotros y suma en todo lo que hace. Así que es un placer tenerlo con nosotros. Tener alguien como él que te pueda dar un consejo es un premio para la Peña.