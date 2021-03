Adiós a una gran atleta que deja huella en Ibiza

Una de las deportistas que compartió muchos momentos con ella fue Sandra Avellaneda, que recuerda que en su época, a finales del siglo XX, «tampoco había muchas atletas». «Cuando éramos niñas ella me admiraba a mí como atleta y luego con el tiempo fui yo la que la admiré a ella. Para mí, como atleta, fue la más completa que tuvo Toni Roig [presidente del CA Pitiús] de todos los tiempos», recuerda Avellaneda, que también asegura que Mamen fue «excepcional como persona».

«Era una atleta buena y una amiga y una compañera excelente. Cumplíamos ahora 36 años de amistad», recuerda Sandra Avellaneda que define como «muy dura» la pérdida de Mamen. «Es una de esas personas que no pasan desapercibidas en la vida, que dejan huella», recalca.

Quien tampoco olvidará a Mamen es Jordi Cardona, actual delegado insular de atletismo, que compartió con ellas muchos momentos deportivos y personales. «He pasado media vida con ella», explica Cardona, que la define como «una de las chicas más alegres y felices» que ha conocido. «Era encantadora y muy bromista. Era una mujer especial, la verdad», resalta.

Cardona recuerda que Mamen «estaba encantada» con haber sido una de entre los deportistas pitiusos que tuvo el honor de ser relevos de la antorcha olímpica de los Juegos de Barcelona 92.

Con respecto a su rendimiento deportivo, el delegado insular reconoce que «era una atleta que destacaba siempre que corría».

A nivel balear, consiguió varias medallas en las pruebas de los 3.000 y los 1.500 metros, pero también en la modalidad de cross, tanto en cadetes como en júnior. En el panorama nacional siempre obtuvo resultados destacados. De hecho, llegó a ser elegida mejor atleta de Eivissa y Formentera de la temporada 1989-90 en la Festa de l’Esport de 1990.

«Marcó una época»

El que fuera su entrenador, Toni Roig, recuerda que empezó en el Pitiús cuando tenía unos «10 o 11 años». «Marcó una época en el medio fondo y fondo en Eivissa y a nivel balear. Hizo toda su vida deportiva con nosotros y fue también secretaria de nuestro club durante tres o cuatro temporadas», explica Roig.

El entrenador y presidente del Pitús asegura que tenía mucha relación con Mamen Cillan. «Hemos compartido momentos tanto deportivos como personales. Teníamos una afinidad muy grande que se mantuvo a través de los años. Ha sido un golpe duro porque en su generación salieron grandes atletas», comenta Roig, que recalca que su atleta compartió batallas con grandes figuras del atletismo nacional como Mayte Martínez, Marta Domínguez y Nuria Fernández. «Las marcas que tenía por aquella época, hace unos 25 años, eran de las mejores a nivel nacional», recalca el técnico.

«Siempre fue una chica muy cumplidora, de una alegría desbordante, que contagiaba. Cuando me cabreaba con ella me rebatía, me cogía, me daba un beso y ya está», relata con cariño Toni Roig, que recalca que su pérdida ha sido «muy dura».