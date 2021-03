El ibicenco Omar de la Cruz, con la selección dominicana en el clasificatorio olímpico

El futbolista ibicenco Omar de la Cruz (Ibiza, 26-08-2001), está de enhorabuena estos días, feliz y exultante de satisfacción tras haber sido convocado por la selección nacional de fútbol de la República Dominicana para disputar a partir del 18 de marzo la fase de clasificación de la Concacaf para los Juegos Olímpicos de Tokio.

El joven futbolista hispanodominicano, formado futbolísticamente en las categorías de base del Club Ebusus Insular y de la Penya Blanc i Blava, juega actualmente enrolado en las filas del Club Deportivo Calahorra, con el que alterna citaciones esta temporada para jugar tanto en el primer equipo en Segunda B, en el Grupo 2-B, y con el filial de Tercera División, se muestra entusiasmado ante el emocionante reto para el que ha sido llamado por la selección del país natal de su padre, como es el de conseguir hacer realidad el sueño de clasificar por primera vez en la historia al combinado caribeño para participar en unas Olimpiadas.

«Actualmente estoy en dinámica de entrenar y jugar con el Calahorra de Segunda B. Acabo de salir de juveniles y es mi primer año de fútbol amateur, aunque si no voy convocado con el primer equipo bajo a jugar con el filial de Tercera», explica el joven futbolista pitiuso a Diario de Ibiza, al tiempo que destaca: «Yo empecé a jugar en el Insular y después pasé a la Penya Blanc i Blava, que es el club en el que jugué la mayor parte del tiempo mientras estuve viviendo en Ibiza hasta que me marché a los 14 años a Barcelona porque fiché por el Club de Fútbol Damm. Allí estuve tres año y después me fui al Mallorca, desde donde salté este año al Calahorra».

En cuanto a su convocatoria para disputar con la selección de la República Dominicana el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, el mediocentro ibicenco señala que para él ha supuesto «una gran alegría» y que se siente «muy contento» por la experiencia que va a poder disfrutar en México.

«Este jueves partimos hacia México, donde va a tener lugar la concentración de la selección y donde se va a desarrollar la fase de clasificación de la Concacaf. Nosotros estamos encuadrados en el Grupo A junto a la anfitriona, México, y con Estados Unidos y Costa Rica», matiza el jugador isleño, antes de apuntar: «Es un grupo bastante fuerte en el pasan a la ronda de semifinales los dos primeros, que se medirán a los otros dos primeros del Grupo B, en el que están Haití, Honduras, Canadá y El Salvador. Luego, los dos que jueguen la final serán los que consigan plaza para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, independientemente de si se gana o se pierde en ese último encuentro».

En cuanto al ilusionante reto que afrontará junto a la selección de la República Dominicana, Omar manifiesta que es una oportunidad «muy importante» para él y para todos los futbolistas de su generación, ya que en caso de conseguir el pase para las Olimpiadas harían historia.

«El reto esto ahí y es muy bonito porque es una selección que nunca se ha conseguido clasificarse para jugar en unos Juegos Olímpicos. Sería algo histórico para el país. Y poder ser tú parte de ese posible acontecimiento hace que me sienta súper contento y muy motivado», reconoce Omar.

El canterano ibicenco, que alterna posición en el terreno de juego como organizador y como pivote defensivo, cree que aunque va a ser un torneo muy complicado, la selección dominicana cuenta con «sus opciones».

«Pienso que posibilidades tenemos muchas. No somos una selección que tenga grandes estrellas, pero sí que se ha cuajado un gran grupo humano con jugadores muy completos que formamos un gran equipo. Eso hace que podamos marcar las diferencias cuando no tenemos tantas estrellas como pueden tener México o Estados Unidos. Creo que nuestra virtud está ahí, en que somos un bloque con un buen nivel y en que si trabajamos como se espera de nosotros tenemos también nuestras opciones de poder clasificarnos el objetivo. El objetivo es ilusionante al máximo y estamos a tope de motivación y de convicción», aclara el futbolista hispanodominicano.

En cuanto al desarrollo de la competición, Omar adelanta que se disputa a partido «único» con los tres rivales de su grupo, y que si hacen «buenos partidos» cree que pueden «conseguirlo», ya que ganas, esfuerzo y sacrificio no van a faltar por parte de todos sus compañeros.

Todo un sueño como futbolista

A sus 19 años, el jugador pitiuso afirma que está viviendo un auténtico sueño, y que espera que su camino como futbolista pueda ser a partir de ahora un referente para todos aquellos chicos jóvenes de los clubes ibicencos que también sueñan con llegar algún día al mundo del fútbol profesional.

«Para mí, que he nacido y que me he formado en Ibiza como futbolista, llegar a ser internacional es algo que me llena mucho de orgullo. Soy ibicenco y me siento ibicenco, pero creo que el sentimiento que siento tanto por la isla de Ibiza como por la República Dominicana es totalmente compatible. Mi madre es ibicenca, mis abuelos son andaluces pero llevan toda la vida allí, y por parte de mi padre también soy dominicano. Y es gracias a él por lo que he podido optar a tener esta opción de jugar un clasificatorio para unos Juegos Olímpicos», subraya Omar, que siente la estima y el apoyo de la isla porque algunos antiguos compañeros le manifiestan que están «muy orgullosos de él» y de «su esfuerzo», ya que es todo un ejemplo de que con trabajo en el fútbol todo es posible.

«Yo estoy muy contento y también me siento muy orgulloso de todos ellos porque tengo claro que sin ellos yo no estaría donde estoy ahora», concluye, con humildad, el joven canterano pitiuso.