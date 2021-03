El pasado fin de semana se inició el Campeonato de España de Motocross en el circuito Tajoa Racing en Montearagón (Toledo), prueba inaugural de la temporada 2021 en la que se registró un récord de participación que no se había visto anteriormente, con un total de 240 pilotos de todo el territorio nacional y de otros países, y a la que se desplazaron en representación del Motoclub de Formentera i Ibiza los pilotos Carlos José Tur (Elite-MX2), Elías Escandell (MX125) y Nikola Nedkov (MX85).

Carlos José Tur, debutante este año en la complicada categoría de Elite-MX2, finalizó la prueba en la 34ª plaza, tras registrar un 32º puesto y una 33ª posición en las dos mangas de la carrera.

Elías Escandell, la joven promesa del Motoclub de Formentera i Ibiza, que debutaba en la nueva cilindrada de 125 cc integrado en el equipo de la RFME MX Junior Team, con el que competirá en el Nacional y en el campeonato de Europa, marcó una destacada 10ª posición en la primera manga, pero sufrió un percance en un salto en la segunda y se tuvo que retirar cuando rodaba en el tercer puesto.

Nikola Nedkov, que también debutaba este año en el Nacional de MX85, pagó su inexperiencia y no pasó el corte de los grupos de clasificación, con lo que solo pudo optar a la manga no puntuable con los demás pilotos no clasificados, en la que finalizó en la 23ª posición.