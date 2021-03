La nadadora Cata Fourcade, becada para competir y estudiar en Estados Unidos

«La beca es deportiva junto con la universidad, está todo enlazado. Allí le dan mucha importancia al deporte y dan muchísimas becas. Se aprovecha», comentó Fourcade, que declaró que está deseando afrontar el ilusionante reto. «Allí es muy diferente todo. En España, la natación es muy individual, a no ser que sea por relevos. Tú aquí nadas por ti y allí, en Estados Unidos, nadas por el equipo. Es un punto de vista diferente», recalcó la pitiusa, que tiene ahora 17 años.

Fourcade está especializada en las pruebas de los 50 y 100 metros libres, ambas modalidades de velocidad. «Allí por ahora también será así, más el 200 libres, el 200 estilos y los 100 mariposa», comentó la isleña.

La nadadora balear, que durante su etapa de formación en Ibiza ya demostró su tremenda calidad, dijo que esta oportunidad la veía como algo «muy lejano». «Pero bueno, con esfuerzo se ha podido conseguir, así que estoy súper feliz», declaró.

Fourcade explicó que las becas son contratos de un año, que luego «puedes ir renovando» o incluso «cambiarte de universidad, a una mejor, de diferente nivel o en otro sitio». «También depende de la carrera que estudies. Yo por ahora no estudio ninguna, aún no sé qué hacer. Pero allí el primer año se pueden tocar varias asignaturas de lo que te gusta y luego decidir al año siguiente, para no tener tanta presión tan pronto», manifestó.

La nadadora ibicenca dijo que su sueño americano arrancará a finales de agosto o principios de septiembre de este año. De momentó, seguirá en la capital de España, en la que nada para el club Gredos San Diego, al que dio el salto hace tres temporadas.

En las Pitiusas pasó por el Club Natació Ibiza y posteriormente estuvo también en las filas del CN Santa Eulalia.

Ahora subirá el nivel de exigencia en Estados Unidos en la University of the Cumberlands, formando parte de la sección de natación del equipo de los Patriots de este centro universitario.