Micaela Comendeiro Maaløe: «Los nadadores pitiusos mantienen la motivación a pesar de las adversidades»

Delegada insular de la Federación Balear de natación. La científica madrileña con raíces escandinavas, experta en economía de la salud, admite que atraviesan por una situación delicada en lo económico, pero se muestra optimista respecto al futuro y cree que la próxima temporada se recuperará la normalidad.

Micaela Comendeiro Maaløe es desde hace dos años la delegada en las Pitiusas de la Federación Balear de natación, un cargo que compagina con muchos otros ya que esta científica madrileña, especializada en economía de la salud, forma parte de una unidad de ciencia de datos para la investigación en servicios sanitarios en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. También es profesora de econometría en la extensión ibicenca de la UIB e imparte charlas motivacionales en institutos de la isla para combatir el abandono escolar prematuro. Comendeiro, que tiene raíces escandinavas (su madre es danesa y pasó parte de su adolescencia en Dinamarca y Países Bajos), proviene de una familia de bailarines –ella misma llegó a ser profesional– y se siente «muy cercana» a los deportistas de alto rendimiento por sus valores de sacrificio, disciplina y tesón. Así fue como tras llegar a Balears consiguió «reconciliarse» con un pasado marcado por la bulimia y enfocar su tiempo libre en la Federación Balear de natación.

¿Cómo una científica madrileña llega a ser delegada de natación en las Pitiusas?

A través de un familiar y de unos amigos me adentré en la natación artística cuando residía en Mallorca. Mi marido es ibicenco y cuando hace dos años vinimos a Ibiza, me lo propusieron. Me había hecho árbitro territorial y siempre ofrecí mi disposición a ayudar en lo que hiciera falta a la federación. La nueva junta directiva me dijo que mi perfil podía casar con llevar la delegación y que si podía hacerme cargo. A mí me gustan los retos y acepté. La natación artística y la federación fueron mi válvula de escape y me cautivaron totalmente.

¿Qué realidad se ha encontrado en el deporte ibicenco respecto a otras regiones?

Una de las cosas que más me han llamado la atención, porque por defecto profesional analizo todos los datos, es cuando asumí la delegación y al ponerlo en el contexto de la población que tenemos, es impresionante. Aquí en las Pitiusas hay un mayor porcentaje de ciudadanos que se dedican a estos deportes que en Mallorca. No en términos absolutos, pero en proporción aquí se practican más deportes. Eso hace ver el importante peso que tienen nuestras islas y por eso yo me propuse defenderlas a capa y espada.

¿Está de acuerdo con las restricciones sanitarias impuestas sobre el deporte autonómico?

No sería justo dar una respuesta rotunda, quienes toman estas decisiones, y lo sé como profesional del ámbito sanitario, su objetivo fundamental es garantizar la salud de la ciudadanía, y ante esta tesitura y el riesgo que suponen algunas actividades, entiendo que prefieran posicionarse en un escenario conservador. Dicho esto, requeriría de un análisis más exhaustivo porque las medidas se toman de una manera genérica sin el conocimiento específico de en qué consiste cada actividad deportiva. No es lo mismo hablar de actividad cardiovascular en un espacio cerrado, donde si se generan aerosoles es perjudicial, que correr en una pista de atletismo al aire libre. Hay matices a tener en consideración.

¿Y la natación en qué lugar queda?

Se ha hecho una distinción entre deporte de contacto e individual, pero hay deportes que están entre medias como la artística. No hay contacto con alguien con quien no entrenas y en este sentido nos hemos visto perjudicados, pero en general no hay mucha queja porque aunque la actividad se ha visto seriamente ralentizada, no está parada. Dentro de las difíciles circunstancias me gusta ser positiva y en Ibiza se está avanzando. La pena es el waterpolo, que solo pueden tener entrenamiento individual, dos días y en grupos de máximo 10. Tienen su Liga parada y son los más afectados. Pero en natación por ejemplo se está avanzando; sin ir más lejos, ha habido representación ibicenca en el Nacional infantil de natación y también habrá el próximo fin de semana en Lloret de Mar en el Campeonato de España de natación artística alevín e infantil.

¿Cómo está la salud de la natación pitiusa?

Económicamente, con muchas dificultades porque la principal fuente de financiación de los clubes está mermada, que es el deporte base. No hay cursillos, y si no puedes mantener al gran grueso, difícilmente se puede mantener el nivel de las categorías más altas habiendo entrenadores a los que hay que pagar. Pero en términos de rendimiento, me siento orgullosa del trabajo que se está haciendo, también gracias al apoyo de las instituciones, con el agradecimiento a ayuntamientos por su colaboración.

Debe ser muy complejo organizar actividades con este nivel de incertidumbre...

Está siendo muy difícil mantener un calendario porque nos movemos con la incertidumbre y hay que mover eventos, solicitar espacio adicional para cumplir el aforo... Pero también damos las gracias por la iniciativa del Consell con las ayudas para el programa de seguimiento deportivo, que está dando un espaldarazo importante y nos permite trabajar; tiene un efecto directo en los titulares del programa y complementario porque estimula a los que están en la reserva. Los nadadores mantienen la motivación a pesar de las adversidades, están superando pruebas difíciles que dan acceso a Campeonatos de España.

¿Se ha visto más perjudicada la base y la promoción o los deportistas de competición?

Se ha visto mermada la base porque gran parte de ella está inactiva, luego los efectos nocivos de la situación de las restricciones van subiendo gradualmente si lo vemos en forma de pirámide. Puedes mantener la competición pero en estas circunstancias mantener la motivación es muy complicado. Están consiguiendo resultados sin la intensidad de entrenos habitual. Tienen que fraccionar los tiempos y dar cabida a todos los clubes, algunos han visto reducido a la mitad su trabajo, y en waterpolo, ni te cuento.

Y además, ha habido instalaciones cerradas por reformas.

Nos ha afectado el cierre por obras de la piscina de Sant Josep y también en Formentera, entendiendo que es el mejor momento para acometer reformas. Pero para el deportista es otra piedrecita en el camino. Las niñas de natación artística de Sant Josep han estado hasta bien entrada la temporada entrenando en la playa con neopreno. Y aun así están consiguiendo los primeros puestos. Es de agradecer la labor solidaria de Sant Antoni para compartir la piscina. Esta es la parte del deporte que más me estimula. Fomentar los valores en el deporte, que se aúnan esfuerzos sin colores políticos, poder ayudar y fomentar la practica del deporte y posicionar a Ibiza como destino turístico deportivo y saludable. Ayudaría mucho para la desestacionalización.

¿Han perdido muchas licencias federativas durante este año de pandemia en las disciplinas de la natación?

Hay dos realidades: las categorías inferiores y los familiares que tienen recelos, que pierden la motivación, pues sí se han perdido algunas licencias. La otra realidad son los que te piden federarse para tener un motivo para poder entrenar en tiempos de restricciones.

Como delegada insular, ¿qué ha sido lo más complicado de gestionar durante este año?

Pues el cómo poder dar respuesta ante esta incertidumbre que todos tenemos, que te hagan preguntas para las que no tienes respuesta, eso se hace tedioso porque es un trabajo diario. Por ejemplo, un club que tiene que viajar al Campeonato de Balears de invierno, en diciembre en Ibiza, con el temor de clubes de Mallorca para competir aquí con garantías; cómo dar cobertura y acogida a deportistas estando hoteles y restaurantes cerrados. Asegurar el desplazamiento de deportistas habiendo menos frecuencia de vuelos. Todas las tareas habituales se han multiplicado por cuatro. Nuestro próximo campeonato es el de natación artística el 27 de marzo, pero tampoco podemos dar garantías y los clubes están pendientes del avión y del hotel. Los coordinadores de árbitros y gestores de competiciones, igual. Si no puedo asegurarlo y se hace en el último momento, eso genera estrés.

« Que no haya favoritos es lo interesante porque hace la competición más enriquecedora»

¿En qué medida les afecta a los nadadores ibicencos las limitaciones durante el último año para entrenar y competir?

Intentamos mentalizarnos de que es un año de mantenimiento, en el que cuanto menos, hay que pensar que con mantenernos ya es bastante, pero no es en absoluto un año perdido. Esto ya es un arduo trabajo y esfuerzo, y si encima se consiguen logros, es fantástico. Estamos todos trabajando al unísono, desde las más altas instituciones hasta el deporte base que puede participar. Hay un trabajo muy serio y los clubes se involucran y no se rinden. Lo de tener que entrenar con el neopreno en la playa es un mensaje muy claro de que quieren continuar.

A día de hoy, ¿quiénes son las joyas de la corona de la natación pitiusa?

Con nombres y apellidos no sabría decir, y me alegra que no haya claros favoritos, todos los clubes en todas las especialidades tienen sus figuras y sus posibilidades. Todos. En natación ya se sabe, hay representación en el infantil nacional, del CN Santa Eulalia y del CN Ibiza, pero el Portus también ha mejorado mucho. El Sant Josep en waterpolo y sus grandes logros, también con niñas para el programa de seguimiento. Y en artística, tener un programa de seguimiento deportivo que para acceder a él hay que tener unos requisitos como aprobar el pase de nivel a las pruebas nacionales. Que no haya favoritos es lo interesante porque hace la competición más enriquecedora.

Imagino que hay mucho trabajo por delante para intentar organizar una temporada ‘normal’ a partir de septiembre.

En cuanto a trabajo y programación de eventos y competiciones, desde luego que sí esperamos que la situación estará bastante más normalizada para tener una actividad similar a la de 2019. En esa corriente positiva en la que me posiciono, creo que los ánimos y el estímulo favorecerá todo esto, incluso más gente querrá hacer deporte, vamos a salir todos escopeteados a disfrutar, igual con el deporte. Basta que nos lo hayan restringido para querer hacerlo con más intensidad.

Como experta en ciencias de la salud, ¿cuál va a ser el coste de la pandemia para la sociedad ibicenca?

Primero un coste económico. Las consecuencias van a ser duras porque la crisis de 2008 no se vivió con tanta intensidad aquí porque el turismo hizo de importante sostén, pero ahora es todo lo contrario. Lo que se ha visto más dañado es nuestro talón de Aquiles; estamos en una situación muy muy vulnerable, las previsiones auguran que la actividad se pueda reanudar con rapidez, pero lo importante es ver qué parte del tejido productivo ha estado sobreviviendo en hibernación o qué parte está destruida. Ibiza tiene un comportamiento estacional de manera muy pronunciada y ya se están viendo los efectos. Si esto trae un proceso paralelo de cambio, lo veremos.

La natación en todas sus variedades es uno de los deportes donde más destacan las mujeres. ¿Es la natación un ejemplo en igualdad?

Sí, ahora se está trabajando para dar mayor visibilidad a las mujeres en el waterpolo, donde Balears puede posicionarse competitivamente. Lo importante es que la nueva directiva ha creado un departamento de igualdad, se está dando visibilidad a las mujeres que trabajan con ahínco con la federación, y nos sumamos al movimiento de reivindicación de igualdad, pero en ambos sexos. De la misma manera que la natación artística es predominantemente femenino, hay que hacer una discriminación positiva inversa para que se incorporen los chicos. Ibiza es pionera, ahora hay dos pequeños, un alevín y un infantil, en el CD Sincro Ibiza. Y en la junta directiva de la Federación casi todas somos mujeres. Es nuestra línea de trabajo a nivel de visibilidad de la mujer en el deporte.

¿Qué significa para usted el 8M? ¿Debían manifestarse?

Ahora mismo prima la seguridad. Las reivindicaciones no deben depender de una fecha, tiene que ser en todas las actividades que se promueven los 365 días del año. Esto va de cómo educamos a nuestros hijos, de romper con muchos estereotipos. Desde muy pequeños les hacemos creer cómo deben ser. El porqué a las niñas se les regalan muñecas y a los niños legos para construir. Estoy muy a favor de iniciativas como que se mantengan las paridades en órganos de administración. Pero estando la cosa como está y con lo que nos jugamos, que es salud y economía, lo que puede suponer generar un parón más largo por descuidarnos y tener que volver a restricciones más duras… Reivindicar una igualdad si luego te estás muriendo de hambre, pues no sé...