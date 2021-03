El Ushuaïa Volley, ante otro duelo vital frente a un rival directo por la permanencia

La UD Ibiza-Ushuaïa Volley afronta hoy otro partido clave para aclarar su permanencia en la Superliga masculina de voleibol. El conjunto ibicenco, que ahora mismo está fuera de la zona de descenso, se mide al UBE L’Illa Grau, rival que es tercero por la cola y que tiene sólo tres puntos menos que los isleños. El encuentro se jugará a partir de las 17 horas en el Pavelló Ciutat de Castelló y se podrá seguir en directo por el ‘streaming’ de la Real Federación Española de Voleibol.

Los pitiusos tomaron aire el pasado fin de semana ganando al Almoradí por 3-0, resultado por el que sumaron tres puntos que les permitieron salir de la zona peligrosa de la fase regular.

Sin embargo, no deben desfallecer y hoy es fundamental un nuevo triunfo. Porque, si le favorecen los marcadores, la jornada le puede salir redonda a los celestes, que estarán muy pendientes también de lo que haga el Textil Santanderina (al que tienen justo por debajo en la clasificación) frente al Rotogal Boiro gallego (desde las 18 horas).

Sin embargo, los problemas no cesan en la escuadra que entrena Aitor Barreros, que tiene varias bajas para este trascendental choque liguero. A la ya sabida del brasileño Wallaf de Oliveira (que ya no jugará más en lo que resta de temporada, según informaron desde la entidad ibicenca), hay que sumarle la ausencia, también por lesión, de Germán Galdón. Además, el ibicenco Víctor Sánchez no se ha podido desplazar por motivos laborales. Y está apartado del equipo, por un asunto disciplinario, el andaluz Raúl Muñoz.

Con un equipo bastante mermado, los celestes deberán confiar en el buen momento que atraviesa Iván Andrés Hurtado, en el siempre fiable Peetu Mäkinen y en el veterano Julián García-Torres, que últimamente están siendo los líderes del equipo pitiuso.

El UBE L’llla Grau lleva tres derrotas consecutivas, pero en estos partidos se ha mostrado como un equipo muy combativo. El pasado fin de semana cayó contra el Conectabalear Manacor por 3-2 y en el anterior choque por 2-3 frente al Río Duero Soria (el 20 de febrero). Además, el 17 de febrero consiguió hacerle un set al Unicaja Almería (cayó 3-1).