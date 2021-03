El trote pide que se extremen las medidas de control en el puerto

«Estamos en alerta, aunque el brote no se ha dado en el sector del trote». Rafel Manera, director deportivo de la Federació Balear de Trot, admitió ayer la virulencia del foco detectado en Valencia, aunque también dejó entrever cierta tranquilidad en el trote balear ya que «aunque sea una cepa muy agresiva, nuestros caballos tienen cierta inmunidad».

Según explicó Manera, la FBT «exige que los caballos estén vacunados de influenza (gripe equina) y rino para poder competir». «Todos los caballos, tanto de competición como los que no van a competir. Todos están vacunados contra la gripe y la rinoneumonía», insistió.

«Está regulado desde hace diez años. Y tenemos un sistema pionero en España, en el que todos los caballos que entran en un programa sabemos si están vacunado de rino. Y si tienen que ser revisados por un veterinario», afirmó el director deportivo de la FBT.

«Desde la semana pasada estamos en contacto con Esports y con la conselleria de Agricultura. Nos hemos puesto a su disposición para tomar medidas», añadió Manera, quien agregó que desde la Federació Balear de Trot «se ha pedido que durante marzo se extremen las medidas de control en el puerto», que es por donde suelen llegar normalmente los caballos a Mallorca y al resto de las islas (en ocasiones también lo hacen en avión). También han solicitado «que se hagan revisiones si entra algún caballo con síntomas».

«Aunque es un problema que, por ahora, solo afecta a la hípica, puede perjudicar a cualquier caballo», reconoció Rafel Manera, que recalcó que ayer aún no se conocía el origen del brote. «No hay comunicación de que haya sido un caballo de Valencia, no hay constancia», relató. «Francia ya ha cancelado sus competiciones hípicas», señaló el director deportivo de la FBT, quien destacó que las federaciones de trote y de carreras al galope «son sectores separados del hípico». Igual que el polo, un deporte que no está incluido entre las 14 modalidades integrada en la Federación de Hípica.