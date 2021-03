Leo Álvarez: «Tenemos que seguir poniéndoles las cosas difíciles a todos»

A pesar de la complicada situación desde la que parte el equipo en la tabla de clasificación, Leo Álvarez, entrenador del cuadro santaeulaliense, explica de cara al tramo decisivo del campeonato que «el objetivo sigue siendo el mismo». «Seguir un poco con la formación y conjuntar al equipo en las sesiones de entreno para que los jugadores sepan el rendimiento que exige una competición como la Primera Estatal», indica el preparador del equipo peñista, al tiempo que matiza: «Nuestro objetivo primordial es mejorar. Mejorar en la competición, mejorar en los entrenamientos y mejorar a la hora de afianzar un equipo de un nivel un poco mayor del que tenemos».

Mantener el espíritu combativo

Con un total de 8 puntos en 18 jornadas, que el conjunto de la Villa del Río reparte en tres victorias, dos empates y 13 derrotas, con un balance de 451 goles a favor por 522 en contra, el plan trazado por el técnico Leo Álvarez es el de «competir hasta el final» y seguir «plantando cara» a sus rivales en todos y cada uno de los encuentros que aún les restan por disputar hasta finales del próximo mes de mayo.

«Tenemos que continuar compitiendo y poniéndole las cosas difíciles a nuestros rivales. Los puntos llegarán en función de cómo nos sintamos nosotros en la competición», señala el entrenador de los santaeulalienses, que también valora el trabajo de sus jugadores: «Hemos tenido algo de mala suerte porque los equipos de abajo han sacado puntos contra otros de la zona media porque han estado con gente parada o jugando incluso con juveniles, mientras que contra nosotros han venido ya con todo el mundo. Quizá no hemos tenido esa suerte en forma de puntos, pero les hemos competido a rivales con mucha experiencia y con mucha trayectoria en la categoría».

Exigente calendario final

Con un duro calendario por recorrer, en el que la Peña tendrá que recibir en casa a Petrer, Elda, Marratxí, Cartagena, Águilas y Torrevieja, y visitar a Puerto Sagunto, Agustinos de Alicante, Levante y UCAM Murcia, Leo Álvarez concluye que lo importante es que ve que el equipo va a mejor.

«La mitad de la competición creo que la hemos hecho bien. Hemos conseguido ir igualados contra casi todos los equipos hasta los minutos finales y si nos han ganado ha sido por un tema de madurez, de ser equipos más expertos y que lo demuestran en esas situaciones», analiza el técnico peñista, antes de apuntar: «Creo que si somos capaces de no venirnos abajo anímicamente, de seguir mejorando y de no mirar demasiado la clasificación nos va a ir todo mucho mejor. Lo primero que tenemos que hacer es competir y tratar de ganar esta semana aquí en casa al Petrer, un rival directo, porque si no sacamos esos puntos ya la cosa sí que se nos pone algo peor. Pero habrá que ver cómo nos va en los próximos cuatro o cinco partidos y, a partir de ahí, ya veremos cuales son los objetivos».