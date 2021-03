El kárate ibicenco vela armas

Una gran cantidad de estudiantes, aunque también muchos deportistas de categoría absoluta, llevan prácticamente dos meses sin entrenar como les gustaría o sin competir en su especialidad, en una temporada totalmente infructuosa por la pandemia.

El kárate, como deporte de contacto, es un buen ejemplo de ello. Esta disciplina ha sufrido un frenazo en su actividad, pero no se ha paralizado, ya que los integrantes del centro de tecnificación o de seguimiento deportivo sí que continúan con sus entrenamientos sobre el tatami. Por el momento, los karatecas ibicencos priorizan su formación y velan armas de cara a las futuras citas nacionales.

Esta disciplina sigue realizando sesiones grupales pero adaptadas a las restricciones, únicamente dos días a la semana y en grupos de 10, sin contacto y con mascarillas, tal y como explicó recientemente el delegado insular, Pepe Torres. «Esto nos permite mantener la actividad, aunque sea bajo mínimos. Pero esta situación perjudica a los competidores y limita mucho sus posibilidades en campeonatos y ligas nacionales, con lo que ello conlleva», subrayó el responsable del kárate ibicenco.

Fernando Pérez, entrenador de la academiade talentos que ha supuesto el club Samyd para la isla, recuerda que «un importante porcentaje» de los entrenamientos tienen por objetivo «depurar la técnica básica y trabajar la parte física», por lo que pueden «entrenar a distancia» con sus alumnos. «Una parte muy importante antes del contacto es el componente técnico. Se puede trabajar haciendo ‘sombras’, como en el boxeo, y a distancia para desarrollar la respuesta del otro», sostiene el maestro de figuras insulares de la talla de Irene Colomar, ahora seleccionadora nacional de kumite femenino, o la internacional Cristina Ferrer.

Los más pequeños, en casa

Aunque los gimnasios «se pueden adaptar a las distancias de dos metros» para determinadas clases, Pérez considera que hasta que la isla no baje de fase no podrán reanudar las clases con cierta normalidad. Actualmente los alumnos del club Samyd entrenan en las salas habilitadas de los polideportivos de Can Coix y Ses Païsses, en Sant Antoni, aunque Pérez recuerda que ya se acordó con los padres que no era conveniente que acudieran los más pequeños, con quienes es más difícil controlar las distancias.

«En todos los deportes está pasando que se van quitando chavales por la preocupación de los padres, pero en cuanto volvamos a la normalidad, a ver si para octubre, se empezará a reactivar con más gente. Ya volverán a recuperar la motivación», afirma el prestigioso entrenador de kárate.

Mientras tanto, las clases se desarrollan bajo un estricto protocolo sanitario, que incluye mascarillas para alumnos y profesores, toma de temperatura, distancia de seguridad, respeto de aforos (máximo de 10 alumnos) y horarios (solo dos días por semana), registro diario de los participantes y parte semanal de incidencias a las autoridades sanitarias.

Irene Colomar, ‘profe’ en Ibiza y jefa con España Mientras tanto, Irene Colomar participó hace una semana en la concentración del equipo nacional en Oviedo, donde ejerció como seleccionadora absoluta de kumite, dirigiendo, entre otras, a su paisana y amiga Cristina Ferrer, que acabó lesionada en la mano y no podrá participar en la Premier League de Estambul. La selección española, con Colomar a la cabeza, se dará cita en La Roda (Albacete) del 5 al 9 de marzo, antes de partir a Turquía para tomar parte en la primera gran cita internacional del año. La ibicenca, que reside en Eivissa, compagina sus labores como seleccionadora nacional con la dirección de los entrenamientos del Samyd en Sant Antoni, junto al propio Fernando Pérez y al maestro y delegado insular, Pepe Torres.

Pérez asegura que hasta el momento no han detectado contagios, «solo al principio de la pandemia, que una mamá trajo a su niño de 8 o 9 años y ya no vino más porque había dado positivo en el cole». «Intentamos hacerlo bien, aunque nunca estás libre y tampoco no se puede culpar al que le pasa», subraya el profesor del Samyd.

Por el momento, los pupilos más aventajados tienen que conformarse con proseguir su formación sobre los tatamis sin la posibilidad de competir. La delegación ibicenca renunció a participar en la primera jornada de la Liga Nacional en Alicante, a mediados de enero, pero ya sopesa tomar parte en una competición nacional de katas que tendrá lugar en Semana Santa en Madrid. Será la evolución de la pandemia la que marque la hoja de ruta de los competidores pitiusos en esta atípica temporada.