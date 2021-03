La atleta formenterense Andrea Romero sigue creciendo y brillando a nivel nacional. La corredora del Juventud Atlética Elche se proclamó ayer subcampeona de España de cross en la categoría sub-23, en la competición individual y por federaciones autonómicas que tuvo lugar en el Cerro de los Ángeles de Getafe (Madrid).

Romero, que corrió representando a Balears, completó los 10.200 metros del recorrido en 37:37 minutos. Sólo fue superada por Cristina Ruiz, de Castilla y León, que se impuso en la carrera con un registro de 37:04 minutos. El tercer puesto del podio le correspondió a Marta Pintanel, de Aragón, que cruzó la línea de meta tras emplear un tiempo final de 37:50 minutos.

La pitiusa se mostró muy feliz a la vez que «cansada» tras el esfuerzo realizado en el exigente trazado madrileño, que fue muy duro para los competidores.

La isleña aseguró a Diario de Ibiza que «para nada» esperaba conseguir la plata porque no había «preparado» en absoluto la disciplina del cross, como sí hacía otros años. Romero está centrada en la pista, en la que hace unas semanas conquistó la medalla de bronce en los 3.000 metros, también en categoría sub-23, en el Nacional de pista cubierta.

Con respecto a la prueba de ayer, manifestó que había «corrido mejor porque no iba a por las medallas». Esto le hizo competir «sin presión» y llevarse una grata sorpresa entrando segunda en la línea de meta.

Otros pitiusos

Peor suerte tuvieron los otros dos atletas pitiusos que corrieron la competición nacional de campo a través, ambos atletas pertenecientes a la Peña Deportiva y que también representaron a la Federación Balear de Atletismo.

Imad Ahjjam participó en la categoría sub-20, en la que se enfrentó a un recorrido de 8.200 metros. Invirtió un tiempo de 29:42 minutos, con los que acabó en el puesto número 70.

El isleño dijo que completó la carrera «más dura de su vida». «En los cinco años que llevo compitiendo nunca he pensado en abandonar una competición. Hasta hoy. Se me ha pasado por la cabeza retirarme en más de una ocasión, pero nunca lo he hecho y no lo quería hacer. He cruzado la línea de meta, por lo que para mí el resultado ha sido un éxito. He dado lo mejor de mí en este circuito, que ha sido como un laberinto mortífero», declaró Imad en un testimonio recogido por la Peña Deportiva.

Por su parte, su compañero Adrián Guirado acabó retirándose en la prueba absoluta masculina, de 10.200 metros de distancia. El de Santa Eulària tuvo que abandonar en la tercera vuelta de la carrera por problemas en el isquiotibial. «Llevo días con molestias en esta zona del cuerpo, pero con este tipo de recorrido me ha empezado a molestar más y he tenido que abandonar», explicó.