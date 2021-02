Cristina Ferrer, apartada de la actividad a causa de una lesión en su mano izquierda

La karateca ibicenca Cristina Ferrer, internacional con la selección de España, ha sufrido un contratiempo estos días en forma de percance que la mantendrá apartada de la actividad en el tatami al menos por un espacio de tiempo de cuatro semanas.

La luchadora del Club Samyd se encuentra lesionada en su mano izquierda, tras golpear fortuitamente con dureza en la cabeza a una compañera mientras realizaban una sesión de entrenamiento en la concentración que estaba realizando la pitiusa con el combinado nacional de cara a prepararse para la primera cita de la Liga de kárate de Estambul.

Cristina Ferrer, que ya se encuentra en su casa guardando reposo, explicó a Diario de Ibiza que «está bien» y que la lesión «es menos grave» de lo que se pensaba «en un principio».

«La verdad es que esta lesión es todo un contratiempo para mí», informó la luchadora isleña, al tiempo que detalló sobre el accidente que sufrió: «Durante un entrenamiento estaba luchando con una compañera y entré a la vez que ella también me entró. Con la inercia la golpeé con mucha fuerza en la cara, algo que no suele suceder porque en los entrenamientos nosotras lo que hacemos es simplemente marcar el golpe».

Seguidamente, Cristina Ferrer narra que como resultado de ese choque durante el ejercicio su compañera «se mareó un poquito», pero que, menos mal que el golpe lo recibió en la parte alta de la frente, ya que si no «podría haberle roto la nariz».

Mientras tanto, ella empezó a notar que le empezaba «a doler» mucho la mano.

«Me senté porque me dolía mucho la mano. Vino el ‘fisio’ y me dijo que parara por precaución porque podía haber algo», relata la del Club Samyd, para continuar contando: «Me dijeron que había que ir a ver al médico y me hicieron una placa. Después de eso el doctor me comunicó que tenía fracturado el escafoide».

Sin embargo, a pesar de la radiografía que le hicieron, a Cristina Ferrer le indicaron que «no lo tenían del todo claro».

«En un principio me dijeron que tenía afectado el escafoide de la mano izquierda, pero al final, aquí en Eivissa, me hice un TAC y dio como resultado que lo que tengo dañado es el metacarpo».

En este sentido, Cristina Ferrer se muestra algo más animada, a pesar de la fractura que padece, ya que según le afirmaron es una lesión que es «mucho más fácil de curar».

«Tengo afectada la zona de la palma de la mano que toca con el dedo índice, y ahora debo de estar de reposo durante al menos cuatro semanas. Y luego, pues a ver cómo va la cosa», manifestó la karateca ibicenca.

En cuanto a lo que supone este contratiempo de cara a su puesta a punto en este inicio de la temporada, Cristina Ferrer reconoció que de momento le va a frenar bastante su preparación, ya que la semana que viene tenía la concentración previa a la cita de Estambul.

«Dentro de dos semanas teníamos la primera prueba mundial, a la que no voy a poder llegar. Son cuatro semanas de reposo y después tendré que empezar la rehabilitación y la recuperación de la mano. Puedo trabajar el físico, pero con mucho cuidado de no caerme ni hacer nada extraño con la mano», confirmó la integrante del combinado español.

Así las cosas, Cristina Ferrer aclaró que ahora lo que le toca es tomárselo con «paciencia» y esperar a que se le «cure» del todo la mano.

«Inicialmente me escayolaron la mano, pero este jueves lo quitaron y me lo cambiaron por una férula para que no pueda mover la mano. Esta lesión es una faena, porque nunca había tenido nada así de gordo. No es algo habitual que pase esto porque para eso llevamos puestos los guantes, que nos protegen las manos en los golpes. Ha sido algo fortuito», subrayó Cristina Ferrer.

A la hora de pensar en su futuro, la luchadora ibicenca dijo que espera que la lesión no se le alargue y que intentará estar de nuevo en acción «cuanto antes».

«No quiere pensar ni tan siquiera en si llegaré o no a la siguiente cita que hay después de la Estambul. Prefiero no ponerme una fecha concreta y esperar con calma. Por ahora a la de Estambul no voy y a la siguiente ya se verá. Lo importante es que cuando vuelva lo haga bien y en perfectas condiciones y que no tenga ninguna dolencia por ahí que me pueda afectar a la hora de luchar», concluyó la representante del Samyd.