El proyecto de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley no corre peligro. Así al menos lo reconoció ayer Mariano Esteban, presidente de la entidad, en el programa radiofónico Ser Deportivos Ibiza, de la Cadena Ser, aunque sí admitió que la entidad está pasando por serias dificultades tanto en lo económico como en lo deportivo.

«La botella siempre la veo medio llena porque hay un calendario favorable», indicó el máximo dirigente del club, al tiempo que avanzó: «Nuestro objetivo primordial este año es conseguir la permanencia, cerrar bien la temporada y pensar ya en el año que viene».

En este sentido, Mariano Esteban se mostró convencido de que el equipo se va a «salvar» y que seguirá en la Superliga Masculina.

«Yo no soy entrenador y no estoy en los entrenamientos diarios. Hay una irregularidad que viene dada por varias circunstancias, pero básicamente es algo que venimos arrastrando desde el inicio de Liga. Nos toca sufrir hasta el final», apuntó el rector de la entidad de es Viver.

Elementos extradeportivos

En cuanto a los problemas extradeportivos, como el económico, que pudieran estar afectando al rendimiento del equipo, Mariano Esteban aclaró que en estos momentos existen «un problema de liquidez» y que la plantilla «no ha cobrado las nóminas de enero ni febrero».

«Han caído los patrocionios privados, no hay público y apenas hay socios. Todo eso sumado hace que clubes como el nuestro vivamos de que más de la mitad del presupuesto dependa de las subvenciones públicas y éstas llegan cuando llegan y no cuando uno quiere», explicó, antes de remarcar: «Nos han fallado varios factores, como la financiación bancaria, pero estamos buscando soluciones y posponiendo los pagos con la Seguridad Social para cobrar las subvenciones. Estamos haciendo todo lo posible para que los jugadores no tengan nóminas pendientes. Creo que se va a arreglar en cuestión de días».