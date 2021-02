Javi Lara, futbolista de la UD Ibiza: «No cambio a la UD Ibiza por ningún equipo de 2ªB»

Javier Lara Grande (Montoro, Córdoba, 04-12-1985) es una de las voces autorizadas del vestuario celeste para analizar, con un mayor grado de precisión y madurez, el recorrido de la UD Ibiza por Segunda División B. El cordobés es uno de los futbolistas franquicia del club que preside Amadeo Salvo. Un equipo que en sólo seis temporadas habrá pasado del fútbol regional al profesional después de conseguir la clasificación para la Primera RFEF.

La derrota este domingo en el Rico Pérez frente al Hércules (1-0) no desvirtúa la senda de los celestes y el interior diestro, conocido por sus fantásticos recortes y su golpeo de balón, tiene fe ciega en las opciones de la UD Ibiza. Lara, no obstante, es consciente de que el fútbol «te puede castigar si tienes 10 minutos malos», tal y como ocurrió frente al Cornellà en el pasado ‘play-off’ de ascenso, por lo que pide comprensión y calma.

El equipo solo ha sacado cuatro de los últimos 12 puntos en juego. ¿Qué sensaciones tiene como uno de los pesos pesados de la plantilla?

Creo que ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Estaba claro que esta racha podía llegar, ahora cada vez quedan menos partidos y los equipos se están jugando cosas muy importantes y cada vez cuesta más sumar puntos.

¿Está faltando acierto de cara a gol o está sobrando ansiedad?

Al final el fútbol siempre hace balanza, ha habido jornadas en las que hemos hecho menos méritos y nos hemos llevado los puntos, y otras que hacemos más méritos y no nos llevamos nada. A nivel personal es verdad que llevamos unas semanas en las que a lo mejor no tenemos las sensaciones que teníamos semanas atrás en cuanto a juego, pero forma parte de la temporada. Nunca se está al mismo nivel. Y también los rivales saben que eres el líder, te conocen, ven nuestros vídeos y hacen para que no estemos cómodos en el campo.

¿Es difícil gestionar esta dinámica irregular después de un inicio de Liga con tanta superioridad y plena de victorias?

No, porque los que llevamos tiempo en el mundo del fútbol sabemos que es difícil y que a lo mejor lo raro era lo de antes. Y ahora se está normalizando un poco todo, pero somos uno de los equipos que más puntos lleva de toda la Segunda B y es por méritos propios.

¿Percibe nerviosismo o dudas en el vestuario tras los últimos resultados?

No. Creo que tenemos un buen grupo, esa es una de las claves, que la mayoría del bloque es del año pasado. Ahora mismo es mejor que estas situaciones lleguen ahora que más adelante cuando verdaderamente no habrá margen de error.

La polémica eliminación de Copa del Rey frente al Athletic Club, que suponía además la primera derrota de la temporada, ¿marcó un punto de inflexión en el estado anímico del equipo?

No sé, fue una decepción por cómo fue, no por el hecho de que te eliminen. Ningún jugador ha venido al Ibiza a ganar la Copa del Rey y muchas veces estas competiciones hacen daño porque las plantillas de Segunda B no están confeccionadas para competir domingo-miércoles-domingo, y se ha visto que hemos tenido jugadores importantes que han tenido problemas. Eso se nota.

¿Están usando mucho la ‘calculadora’ de cara a la segunda fase, a la que se accede con los puntos y el golaverage acumulado?

Evidentemente, es inevitable mirar los resultados pero miramos de todos los grupos, vemos cómo van todos los equipos... Es cierto que ya se verá luego en la siguiente fase; ha habido etapas en las que llevábamos más puntos de ventaja y otras que llevamos menos, pero seguro que a principio de temporada hubiéramos firmado llegar con los mismos puntos. Ellos llevan dos partidos más en su competición y ya veremos cómo acaba todo.

¿Cómo ve a los equipos catalanes a los que se enfrentarán para acceder al ‘play-off’ de ascenso a Segunda?

Siempre he pensado que el grupo 3 es el más competitivo. Nàstic y Andorra están ahí arriba, la tercera plaza está muy abierta y será complicado, eso hace que le demos más valor a nuestra situación. Solo hay que ver cómo están equipos históricos como el Deportivo, el Recreativo de Huelva, Numancia, Racing, Córdoba... La Segunda B es la competición más difícil del fútbol español. Por eso no creo que nosotros tengamos un problema por haber perdido 1-0 con el Hércules, otro equipo como los citados anteriormente.

¿Ve en Segunda B a cuatro equipos con mayor potencial que el Ibiza para arrebatarles el ascenso a Segunda?

Yo no cambiaría a mi equipo por ninguno de los otros que he visto, pero luego el trabajo del año se te puede caer en 10 minutos. El año pasado tuvimos 20 minutos malos con el Cornellà y nos fuimos para casa. Por muy fiable que seas durante el año, como cuando llegue el día que tiene que llegar no tengas esa pizca de suerte o tengas 10 minutos malos, sabes que el fútbol te va a castigar. Da igual en qué momento llegue, a 90 minutos todo puede pasar con el rival que sea.

Como mínimo, la próxima temporada serán un equipo del fútbol profesional. ¿Qué va a suponer para el club y para la isla?

El objetivo que teníamos a corto plazo era ese. Estamos viendo la dificultad que conlleva conseguirlo porque hay muchos equipos que ahora mismo están contra las cuerdas porque si no lo consigues, bajas dos divisiones. Será bueno para la isla, el fútbol está creciendo cada vez más aquí. Por culpa de la pandemia no estamos viendo esos grandes ambientes que se veían el año pasado. La gente está con más ganas porque ven un proyecto serio y que el fútbol en Ibiza es la rutina de vivir los domingos un bonito ambiente por la mañana. Esperemos que el año que viene si estamos en Segunda B Pro o si Dios quiere en Segunda, pues que siga creciendo aún más.

Esta temporada está disfrutando de más minutos, ¿cómo se encuentra físicamente?

Me encuentro bien, estoy pasando un buen momento, como el equipo a nivel general porque la temporada está siendo sobresaliente a pesar de que no siempre se puede ganar. Estoy disfrutando, me veo con energía y con fuerzas para seguir jugando.

¿Continuará la próxima temporada en la UD Ibiza pase lo que pase?Eso no lo sé, yo termino contrato como muchos de mis compañeros; estamos en un club exigente y ya se verá. Si fuera por mí, me encuentro con energías, creo que se ve cada fin de semana que me queda todavía fútbol y ya veremos. Pero el tema individual siempre es secundario cuando se habla de un equipo.

A nivel personal y familiar, ¿cómo lleva este año de pandemia y restricciones?

Es verdad que pienso que la vida son costumbres. Llevamos prácticamente un año con costumbres nuevas y casi ni te das cuenta. A nosotros nos ha cambiado poco con respecto a otras personas porque entrenamos y volvemos a casa, en un año sin pandemia solo cambia un poco el día libre que puedas salir a comer o algo, pero el futbolista descansa mucho en casa y como mucho puedes salir a dar un paseo con la familia. Los que más están sufriendo son otras personas como en la hostelería. Esperemos que poco a poco vaya cambiando, que la gente se vaya vacunando y ahora que vendrán fechas importantes para la isla que puedan recuperar un poco de la economía perdida.